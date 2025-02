Brasil registra déficit presupuestario nominal de 135.720 millones de reales en junio de 2024

Brasil ha registrado un déficit presupuestario nominal de 135.720 millones de reales en junio de 2024, significativamente mayor que los 89.620 millones de reales del mismo mes del año anterior y mucho peor que las estimaciones del mercado, que proyectaban una brecha de 102.300 millones de reales. Aumento del déficit en el gobierno central y empresas estatales La brecha del gobierno central se amplió a 126.570 millones de reales desde los 79.780 millones de reales de junio de 2023.

El déficit de las empresas estatales también aumentó, alcanzando los 2.200 millones de reales, en comparación con los 1.920 millones de reales del año anterior. Reducción del déficit en los gobiernos regionales Por otro lado, el déficit de los gobiernos regionales se redujo a 6.950 millones de reales, mejorando respecto a los 7.920 millones de reales registrados hace un año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aumento de la deuda pública La deuda pública del país, como porcentaje del PIB, aumentó al 77,8% en junio de 2024, alcanzando un nuevo máximo en dos años, tras una lectura del 76,7% el mes anterior. Estas cifras reflejan una situación fiscal preocupante en Brasil, con un déficit creciente en el gobierno central y las empresas estatales, y un incremento significativo de la deuda pública, lo que subraya los desafíos económicos que enfrenta el país. BRAComp Puntos clave de la Bolsa de Brasil (Bovespa) Secuencia de minimos decrecientes El nivel de 130,000 puntos ha actuado como una resistencia importante, mientras que el nivel de 125,867 puntos ha servido como un soporte fuerte. Indicadores Técnicos: El precio está actualmente por debajo de la media móvil de 200 periodos, lo que indica una presión bajista en el mercado.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) muestra niveles de sobreventa, sugiriendo que podría haber un rebote técnico. Escenarios Posibles: Escenario Alcista: Si el índice logra romper la resistencia en 127,514 puntos, podríamos ver un movimiento hacia la siguiente resistencia en 130,000 puntos.

Escenario Bajista: Si el índice continúa su caída y rompe el soporte en 125,867 puntos, el siguiente nivel de soporte importante sería alrededor de 124,000 puntos. USDBRL En el gráfico del par USD/BRL, se pueden observar los siguientes puntos: El tipo de cambio ha mostrado una tendencia alcista, con una serie de mínimos más altos y máximos más altos. La zona de 5.70 ha actuado como una resistencia significativa, mientras que el área de 5.35 ha sido un soporte clave. Indicadores Técnicos: El par se encuentra por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos, lo que indica una tendencia alcista.

El MACD está en territorio positivo, lo que refuerza la perspectiva alcista a corto plazo. Escenarios Posibles: Escenario Alcista: Si el tipo de cambio rompe la resistencia en 5.70, podríamos ver un movimiento hacia 5.80 o incluso 6.00 en el mediano plazo.

Escenario Bajista: Si el tipo de cambio cae por debajo del soporte en 5.35, podríamos ver una corrección hacia 5.20.

