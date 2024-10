Broadcom (AVGO.US), uno de los mayores productores de chips con sede en EE. UU., cae casi un 10 % hoy, despu茅s de los resultados trimestrales (el trimestre fiscal finaliz贸 el 4 de agosto de 2024). Las expectativas de los analistas no fueron espectaculares y la compa帽铆a espera que las ventas en el trimestre actual est茅n casi en l铆nea con las expectativas de los inversores, mientras que las perspectivas para el a帽o fiscal 2024 s贸lo se elevaron ligeramente. Broadcom super贸 las expectativas de beneficios por acci贸n (18% interanual) e ingresos (47% interanual). Sin embargo, sin la contribuci贸n positiva de la adquisici贸n de VMWare, los ingresos de la compa帽铆a habr铆an crecido solo un 4% interanual y la demanda de chips en su negocio de banda ancha fue d茅bil.

La compa帽铆a elev贸 su pron贸stico de ingresos para todo el a帽o a聽51,5 mil millones de $ frente a los 51 mil millones de $ anteriores. Sin embargo, esta perspectiva m谩s cautelosa es el efecto de la d茅bil demanda c铆clica de semiconductores. Algunos inversores esperaban un repunte m谩s r谩pido de la misma este a帽o.

Los beneficios por acci贸n fueron de 1,24$ frente a los pron贸sticos de 1,22$, y las ventas fueron de casi 13,1 mil millones de $ frente a las expectativas de 12,98 mil millones de $. Sin embargo, la magnitud de la superaci贸n en los ingresos del mercado y las previsiones de EPS fue relativamente peque帽a.

Un pron贸stico para el trimestre actual, aunque aument贸, "decepcion贸" las expectativas; la compa帽铆a espera 14 mil millones de $ en ventas. Los pron贸sticos del modelo de Wall Street sugirieron 14,1 mil millones de $.

Para todo el a帽o, la empresa espera ingresos de 12.000 millones de d贸lares por productos de IA (a principios de 2024 esperaba 11.000 millones de d贸lares). Sin embargo, la creciente demanda de chips de IA no logr贸 mejorar la confianza.

Broadcom inform贸 que los ingresos por banda ancha disminuyeron un 49% interanual en el 煤ltimo trimestre fiscal, y que las redes no relacionadas con IA cayeron casi un 41% interanual. La demanda m谩s "c铆clica" de otros semiconductores que los chips y las redes personalizados segu铆a siendo d茅bil.

La creciente demanda de IA se vio compensada por una demanda d茅bil y en descenso en otras divisiones聽estrat茅gicas. En consecuencia, la empresa inform贸 de una p茅rdida de 1.880 millones de d贸lares GAAP frente a los 3.300 millones GAAP en beneficios del 煤ltimo a帽o.

La p茅rdida neta GAAP se vio afectada por un evento puntual, una provisi贸n fiscal discreta no monetaria de 4.500 millones de d贸lares (transferencia de derechos de propiedad intelectual a los Estados Unidos). Despu茅s de los resultados, las acciones de semiconductores con sede en EE. UU. tambi茅n est谩n cayendo, lo que genera sentimientos m谩s d茅biles en el 铆ndice Nasdaq 100. Nvidia (NVDA.US) cae casi un 4% en la preapertura del mercado tras el informe trimestral de Broadcom. Fuente :XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

