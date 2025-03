Broadcom sube tras sólidos resultados trimestrales 📌

Broadcom (AVGO.US) sube un 4% tras superar las expectativas de los analistas en sus 煤ltimos resultados, reportando ingresos de $14.920 millones en el primer trimestre (frente al consenso de $14.600 millones) y proyectando aproximadamente $14.900 millones para el trimestre actual. El gasto relacionado con inteligencia artificial (IA) fue un factor clave: la direcci贸n de la empresa espera $4.400 millones en ingresos por IA este trimestre, lo que impulsa el optimismo de los inversores sobre el crecimiento continuo en la infraestructura de centros de datos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los s贸lidos resultados hicieron que las acciones de Broadcom subieran hasta un 13% en el mercado previo a la apertura, revirtiendo algunas de las p茅rdidas acumuladas en el a帽o.

Los analistas en general citaron la demanda de IA como el principal impulsor del negocio de semiconductores de Broadcom. Morgan Stanley destac贸 un crecimiento trimestral de m谩s del 40% en Ethernet IA .

destac贸 un . JPMorgan se帽al贸 una fuerte demanda continua en redes de IA , que deber铆a persistir a lo largo del a帽o .

se帽al贸 una , que deber铆a . La divisi贸n de software tambi茅n super贸 las expectativas, con ingresos de $6.700 millones (3,5% por encima del consenso), y beneficio total de $1,60 por acci贸n, superando las estimaciones de $1,50. Puntos clave de los resultados Ingresos del primer trimestre: $14.920 millones, superando la estimaci贸n del consenso de $14.600 millones y creciendo un 25% interanual .

$14.920 millones, y creciendo . Beneficio por acci贸n: $1,60 (excluyendo algunos 铆tems), superando la estimaci贸n de $1,50 .

(excluyendo algunos 铆tems), . Perspectivas para el trimestre actual: Ingresos proyectados en $14.900 millones , por encima de las previsiones de los analistas .

Ingresos proyectados en , . Ingresos por IA: Se espera que alcancen $4.400 millones en el trimestre actual , impulsados por una fuerte demanda en redes de IA y soluciones personalizadas .

Se espera que alcancen , impulsados por . Divisi贸n de software: Registr贸 ingresos de $6.700 millones, 3,5% por encima del consenso. Reacci贸n del mercado El precio de la acci贸n sube un 2% hoy .

. En la reacci贸n inicial , las ganancias llegaron hasta un 13% .

, las ganancias llegaron . Sin embargo, dado el sentimiento negativo en el mercado burs谩til en general, se observa actualmente una reducci贸n significativa en el entusiasmo de los inversores. 聽 Fuente: xStation 5

