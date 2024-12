Broadcom supera el billón de dólares de capitalización de mercado gracias a los beneficios impulsados por la inteligencia artificial

Broadcom vio sus acciones dispararse más del 20% en los primeros minutos de la última sesión de la semana, llevando la capitalización de mercado de la compañía más allá del umbral del billón de dólares. Este auge sigue a un sólido informe de resultados fiscales del cuarto trimestre y a un aumento de casi el 100% en lo que va del año. Impulsado por la creciente tendencia de la inteligencia artificial, el gigante de los semiconductores presentó sólidos resultados financieros, respaldados por sus asociaciones con gigantes tecnológicos como Apple. Notablemente, la compañía anunció planes para colaborar con Apple en el desarrollo de un chip de IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos destacados de los resultados del cuarto trimestre: Ganancias ajustadas por acción (EPS) de $1.42, superando la estimación consensuada de $1.39.

Ingresos netos ajustados de $14.05 mil millones, ligeramente por debajo de los $14.08 mil millones esperados.

Ingresos por soluciones de semiconductores de $8.23 mil millones e ingresos por software de infraestructura de $5.82 mil millones, ambos ligeramente por debajo de las estimaciones.

EBITDA ajustado de $9.09 mil millones e ingresos operativos ajustados de $8.81 mil millones, superando las expectativas. Mirando hacia adelante, la compañía proyecta ingresos del primer trimestre de $14.6 mil millones, alineados con las estimaciones de los analistas, y un margen EBITDA del 66%. Broadcom destacó un récord de $30.1 mil millones en ingresos por semiconductores para el año fiscal 2024, impulsados por un asombroso crecimiento interanual del 220% en productos relacionados con la IA, que contribuyeron con $12.2 mil millones. El portafolio de redes de IA XPU y Ethernet de la compañía fueron factores clave de crecimiento. Además, Broadcom anunció un incremento del 11% en su dividendo trimestral, alcanzando $0.59 por acción. La compañía sigue siendo optimista sobre sus perspectivas en IA, proyectando un aumento del 65% en ventas relacionadas con IA en el primer trimestre, superando el crecimiento esperado del 10% del segmento de semiconductores en general. Con la adquisición de dos importantes clientes de hiperescala y un pronóstico de un mercado de centros de datos de IA de $90 mil millones para 2027, Broadcom está bien posicionada para capitalizar el auge de la IA. A pesar de las preocupaciones sobre una posible desaceleración en el negocio de diseño de chips, incluida una demora en el lanzamiento de un nuevo procesador para Alphabet, Broadcom entregó sólidos resultados del cuarto trimestre. Si bien puede haber cierta incertidumbre respecto a los planes futuros de Apple, la colaboración continua de Broadcom con el gigante tecnológico y su enfoque en IA presentan significativas oportunidades de crecimiento. Recientes actualizaciones de analistas de firmas como Bank of America y JP Morgan, con precios objetivo que alcanzan los $250, subrayan el sentimiento alcista del mercado hacia las iniciativas de IA de Broadcom. Muchos analistas anticipan un incremento triple en el segmento de IA de la compañía durante los próximos tres años. Con una capitalización de mercado que ahora supera los $1 billón, la fuerte correlación de Broadcom con Apple ha sido un factor significativo en su desempeño reciente. Aunque existen preocupaciones sobre el desarrollo interno de chips por parte de Apple, se espera que el crecimiento impulsado por la IA de Broadcom compense cualquier posible obstáculo. Desde una perspectiva de análisis técnico: Broadcom enfrenta un nivel de resistencia clave en $220 por acción .

. El soporte probablemente se encuentre alrededor de $186.5, basado en picos anteriores del precio. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "