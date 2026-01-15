CAD ¿Oportunidad de venta?

El dólar canadiense arranca el año con mal pie y empieza a convertirse en una de esas divisas que el mercado mira con desconfianza casi automática. La sesión de ayer dejó una foto bastante clara: el USD/CAD consolidándose cerca de 1,3900 (zona de máximos de un mes), y el CAD incapaz de aprovechar ni siquiera un ligero repunte del petróleo para aliviar la presión. Hoy rompía este nivel por la mañana en Europa.



Por qué el CAD se debilita al inicio de 2026

Detrás de este movimiento hay más que ruido puntual. El mercado laboral canadiense se está deteriorando de forma progresiva y eso cambia por completo la lectura de política monetaria. El aumento del desempleo y la expectativa de pérdida de empleo en diciembre refuerzan la idea de que el Banco de Canadá tiene cada vez menos margen para mantener un tono restrictivo. Al contrario, el escenario empieza a inclinarse hacia recortes de tasas más pronto que tarde, justo cuando la Reserva Federal mantiene un discurso de cautela y paciencia. Esa divergencia es veneno puro para el CAD.

A esto se suma un contexto externo poco amable. Las tensiones geopolíticas en torno a Irán, con amenazas de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, han elevado la aversión al riesgo, pero no de la forma que tradicionalmente beneficia a Canadá. El petróleo ha subido ligeramente, sí, pero no lo suficiente como para compensar un entorno de menor apetito por riesgo y dudas sobre el crecimiento global. Cuando el crudo no empuja con fuerza, el dólar canadiense se queda sin uno de sus principales soportes estructurales.

El resultado es un CAD que empieza 2026 como una de las divisas más débiles del bloque desarrollado. Déficit comercial persistente, precios de la energía todavía lejos de niveles cómodos y una política monetaria que apunta a ser más dovish que la de sus homólogos configuran un cóctel complicado. Incluso las probabilidades de subidas de tasas en Canadá se han ido diluyendo, lo que refuerza los flujos hacia el dólar estadounidense y, por extensión, debilita aún más al dólar canadiense.



Niveles y cruces a vigilar

Desde el punto de vista del trading, este contexto abre un abanico interesante. Más allá del USD/CAD, donde el movimiento ya está bastante avanzado, empiezan a aparecer oportunidades en cruces donde el dólar canadiense actúa como divisa secundaria. Pares como EUR/CAD, GBP/CAD, AUD/CAD o NZD/CAD están mostrando estructuras técnicas de giro que encajan bien con el trasfondo fundamental. En estos casos, no se trata de perseguir el precio, sino de esperar retrocesos ordenados que permitan incorporarse a favor de divisas que muestran mayor fortaleza relativa frente a un CAD claramente tocado.

La mañana europea ha tenido un tono de debilidad clara para el CAD. Precisamente ahí puede estar la clave. Si se dan retrocesos, de toma de beneficios, y el precio vuelve a girar al alza en estos cruces (USCAD, EUR/CAD, GBP/CAD, AUD/CAD o NZD/CAD) el mercado estaría confirmando que el problema del dólar canadiense no es puntual, sino estructural en el corto y medio plazo.

En definitiva, el dólar canadiense empieza a ocupar ese incómodo papel de divisa débil por fundamentales y por expectativas. Mientras no haya una mejora clara en el mercado laboral o un giro contundente en los términos de intercambio, cualquier rebote parece más una oportunidad para vender que una señal de fortaleza real. Y eso, para el inversionista, suele ser terreno fértil.



Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

