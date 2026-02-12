Cae el crecimiento del PIB en Reino Unido

Informe del PIB del cuarto trimestre del 2025 en Reino Unido

Interanual: 1% (Pronóstico: 1,2%. Anterior: 1,3%)

Intertrimestral: 0,1% (Pronóstico: 0,2%. Anterior: 0,1%)

El PIB del Reino Unido aumentó un 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, marcado por una notable divergencia sectorial. La producción impulsó el crecimiento (+1,2%), compensando la contracción de la construcción (-2,1%) y el estancamiento de la producción de servicios (0,0%).

En cuanto al gasto, las modestas subidas del consumo de los hogares (+0,2%) y del gobierno (+0,4%) se vieron atenuadas por una significativa caída del 2,7% en la inversión empresarial. El comercio neto también frenó el crecimiento, con una caída del volumen de las exportaciones (-0,6%) mientras que las importaciones aumentaron (+0,8%).

Cotización de la libra-dólar

Fuente : Plataforma de XTB