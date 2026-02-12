Cae el crecimiento del PIB en Reino Unido

Informe del PIB del cuarto trimestre del 2025 en Reino Unido
-
Interanual: 1% (Pronóstico: 1,2%. Anterior: 1,3%)
-
Intertrimestral: 0,1% (Pronóstico: 0,2%. Anterior: 0,1%)
El PIB del Reino Unido aumentó un 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, marcado por una notable divergencia sectorial. La producción impulsó el crecimiento (+1,2%), compensando la contracción de la construcción (-2,1%) y el estancamiento de la producción de servicios (0,0%).
En cuanto al gasto, las modestas subidas del consumo de los hogares (+0,2%) y del gobierno (+0,4%) se vieron atenuadas por una significativa caída del 2,7% en la inversión empresarial. El comercio neto también frenó el crecimiento, con una caída del volumen de las exportaciones (-0,6%) mientras que las importaciones aumentaron (+0,8%).
Cotización de la libra-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
ANÁLISIS DEL IPC: Una mayor desinflación coloca a la Fed en una posición cómoda
Dólar hoy México: el peso resiente la volatilidad tras el dato de inflación en EE.UU.
IPC de EE.UU. sorprende a la baja: la inflación se modera en enero
⌚Boletín Diario de Mercados (13.02.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "