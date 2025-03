Caen las acciones relacionadas con criptomonedas mientras Bitcoin retrocede ante preocupaciones arancelarias

Las acciones expuestas a criptomonedas están cayendo mientras Bitcoin baja un 3.5% a $84,163. El mercado en general también está retrocediendo debido a que los inversionistas se preocupan por el aumento de las tensiones comerciales tras los últimos anuncios arancelarios del presidente Trump. TeraWulf lidera las caídas (-8.32%), seguida por MARA Holdings (-7.25%), mientras que Coinbase baja un 3.89% a $191.75 y Strategy cae un 5.3% a $307. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aumentan las presiones del mercado Bitcoin se desplomó después de la decisión de Trump de imponer un arancel del 25% a los automóviles importados, sumándose a los aranceles anteriores sobre productos de México, Canadá y China. La capitalización total del mercado cripto ha caído un 2.6% a $2.76 billones, con Ethereum, XRP y Dogecoin perdiendo cada uno más del 6%. Contribuyendo a la volatilidad está el vencimiento de $14 mil millones en opciones de Bitcoin y Ethereum hoy, lo cual ya ha provocado la liquidación de $418 millones en posiciones. Mientras tanto, el anuncio de GameStop de recaudar $1.3 mil millones para compras de Bitcoin ha resultado contraproducente, con su acción cayendo un 25% y eliminando $2.8 mil millones de su valor de mercado. Los analistas señalan que las criptomonedas “carecen de nuevos flujos de fondos y nuevas narrativas” mientras los participantes del mercado también observan los próximos datos de inflación en EE. UU. y las posibles respuestas de la Reserva Federal.

