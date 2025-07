Scott Bessent anuncia aranceles contra más de 100 países

Wall Street cerró la sesión abreviada de ayer con fuertes subidas tras la publicación de datos del mercado laboral inesperadamente optimistas (S&P 500: +0,83%; Nasdaq: +1,02%; Dow Jones: +0,77%; Russell 2000: +1,02%). Hoy, debido al Día de la Independencia, Wall Street permanecerá cerrado. Estados Unidos aprueba la Big Beautiful Bill de Trump y anuncia aranceles La Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el proyecto de ley fiscal "Big Beautiful" de Donald Trump por un estrecho margen de cuatro votos (218 a 214). La votación se produjo tras un discurso de 9 horas del líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, quien criticó principalmente el impacto del proyecto de ley en los segmentos de menores ingresos de la sociedad. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Apenas unos días antes del final oficial de las negociaciones comerciales, Donald Trump ha intensificado su discurso sobre el comercio, anunciando que enviará cartas a los países que "comiencen a pagar para hacer negocios en EE. UU." El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que después del 9 de julio se dará a conocer una oleada de acuerdos comerciales, y añadió que alrededor de 100 países se enfrentarán a una tasa arancelaria de al menos el 10%. Según Bessent, «si el euro alcanza los 1,20 dólares, los europeos protestarán». En la región Asia-Pacífico, la percepción sigue siendo mixta, lastrada por las persistentes preocupaciones comerciales. Se registran avances en el Nikkei 225 de Japón (+0,1 %), el Shanghai SE Composite (+0,9 %), el HSCEI de China (+0,1 %) y el Nifty 50 de India (+0,05 %). El S&P/ASX 200 de Australia se mantiene estable, mientras que el Kospi de Corea del Sur baja un 1,6 %. Las empresas chinas de energía solar y diagnóstico de tecnología cerebral están obteniendo buenos resultados, impulsadas por el nuevo anuncio gubernamental de apoyo a estos sectores. El gasto de los hogares en Japón superó las expectativas en mayo, alcanzando un +4,2% interanual (pronóstico: 1,2%, anterior: -0,1%). Otros mercados En el mercado de divisas, el dólar estadounidense recuperó la mitad de las subidas de ayer al resurgir las tensiones comerciales (Índice USD: -0,3%). Las divisas refugio se recuperan (USDCHF: -0,3%, USDJPY: -0,4%, EURUSD: +0,2%). La libra esterlina extiende sus ganancias (GBPUSD: +0,15%), y las divisas de las Antípodas y el dólar canadiense cotizan ligeramente por encima del nivel de estabilidad. Ante la debilidad del dólar, el oro también avanza (+0,41% hasta los 3.339 dólares), mientras que la plata se mantiene sin cambios. El crudo Brent y el WTI bajan un 0,2% y un 0,05%, respectivamente (Brent a 68,65 dólares por barril), mientras que los futuros del gas natural siguen bajando (-0,2%). El Bitcoin cae un 0,75% hasta los 109.160 dólares y Ethereum cae un 0,9% a 2.577 dólares.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "