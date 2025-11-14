🔒CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (14.11.2025)

- Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos bajistas y alcistas más destacados en renta variable, divisas y materias primas, análisis del sentimiento de los inversores.
- Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo y por supuesto análisis de aquellos activos que proponga la audiencia.
📌 El S&P 500 cae 1%
Los índices de Wall Street continúan bajo presión vendedora 📌 Las tecnológicas retroceden
El mercado laboral estadounidense muestra recortes moderados según ADP
Suben las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. en la primera lectura tras el cierre del gobierno
