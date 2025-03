Café pierde 4% en medio de pronósticos de lluvia en Brasil📉 Cafebras y Atlantica solicitan protección por quiebra

Los futuros del café han interrumpido su racha de tres sesiones a la baja hoy, cayendo más del 4%. En los últimos días, los precios del café habían estado en alza debido a la preocupación por la disminución de la producción en Brasil, donde la sequía persistente está intensificando los temores sobre las cosechas futuras. Además de un cambio gradual en los pronósticos meteorológicos, una cosecha proyectada significativamente mayor en Uganda también está contribuyendo a la caída de los precios. Adicionalmente, los precios del café están disminuyendo debido a que los comerciantes brasileños Atlantica y Cafebras han solicitado protección por bancarrota. El colapso de grandes comerciantes de café como Cafebras y Atlantica podría estar ejerciendo presión a la baja sobre los precios por varias razones, incluida la posible liquidación de inventarios para pagar deudas, lo que aumenta la oferta , y la liquidación forzosa de posiciones largas utilizadas para cubrir entregas .

y podría estar ejerciendo presión a la baja sobre los precios por varias razones, incluida la para pagar deudas, lo que , y la . Los pronósticos meteorológicos que indican un aumento gradual de las lluvias la próxima semana podrían limitar nuevas caídas de precios, a menos que las precipitaciones sean insuficientes. Según World Weather Service , en los últimos días se han observado lluvias ligeras y tormentas eléctricas periódicas en las regiones productoras de café. Sin embargo, las condiciones secas del suelo siguen siendo la tendencia dominante , aunque las temperaturas no han sido excesivamente altas.

, en los últimos días se han observado lluvias ligeras y tormentas eléctricas periódicas en las regiones productoras de café. Sin embargo, las , aunque las temperaturas no han sido excesivamente altas. Mientras tanto, los mapas climáticos indican que en las últimas 18 horas, la principal región productora de café de Minas Gerais ha recibido poca o ninguna lluvia . Además, los niveles de humedad del suelo en la parte sur de la región han caído a su punto más bajo en siete años .

. Además, . Por otro lado, Uganda—aunque es un exportador de café más pequeño en comparación con Brasil—espera que las exportaciones totales alcancen los 8,2 millones de sacos este año, según datos gubernamentales. Esta cifra es significativamente superior a los 6,9 millones de sacos estimados por el USDA en septiembre del año pasado, lo que se traduce en un aumento inesperado de 86.000 toneladas de oferta en el mercado.

