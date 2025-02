CAFÉ: Precios en Alza y Expectativas Positivas

En el informe de mercado de julio de 2024, la Organización Internacional del Café (OIC) anunció que su Precio Indicador Compuesto (I-CIP) promedió 244,94 centavos de dólar por libra, lo que representa un aumento del 4,3% respecto a junio de 2024. Este incremento en los precios sugiere un repunte en el valor del café, impulsado por diversas dinámicas del mercado global. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aumento en Inventarios y Exportaciones Las existencias certificadas de Londres subieron ligeramente un 1,7% en julio, alcanzando 0,99 millones de sacos. De igual forma, las existencias de café arábico experimentaron un aumento del 0,9%, situándose en 0,87 millones de sacos. Este incremento en los inventarios refleja una sólida oferta, lo cual es crucial para estabilizar el mercado. Alza en Precios y Volatilidad Los precios de los Suaves Colombianos y Otros Suaves también mostraron incrementos, con alzas del 3,0% y 3,5% respectivamente, alcanzando 257,82 y 257,10 centavos de dólar por libra. Este aumento en los precios es una señal positiva para los productores y podría indicar una tendencia alcista en el corto plazo. La volatilidad intradía del I-CIP disminuyó un 0,9%, promediando un 11,4% en julio, lo que sugiere una mayor estabilidad en los precios del café a pesar de las fluctuaciones diarias. Dinámicas de Exportación Exportaciones de judías verdes : Aumentaron un 3,8% en junio, totalizando 9,78 millones de sacos .

: Aumentaron un en junio, totalizando . Exportaciones de Naturals brasileña : Subieron un 22,3% a 3,1 millones de sacos , destacando el crecimiento en Brasil y Etiopía.

: Subieron un a , destacando el crecimiento en Brasil y Etiopía. Exportaciones de Suaves Colombianos: Incrementaron un 26,0% a 1,04 millones de sacos. Estas cifras muestran un fortalecimiento en la demanda global de café, especialmente en las variedades de mayor calidad. Perspectivas Positivas para el Mercado El informe destaca que las exportaciones totales de café soluble también aumentaron un 6,5% en junio, con Brasil liderando como el mayor exportador. Este crecimiento en las exportaciones es una señal alentadora para el mercado, ya que refleja una demanda sostenida y potencialmente creciente. Expectativas a Futuro Con el aumento en los precios y las dinámicas positivas de exportación, el mercado del café podría ver más alzas en el futuro cercano. Los analistas observan con optimismo estas tendencias, anticipando que el valor del café podría seguir subiendo si se mantienen estas condiciones favorables.

