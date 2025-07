Trump confirma el 50% extra sobre el cobre importado 📃🔎

El presidente Trump confirm贸 que impondr谩 un arancel del 50% al cobre refinado importado, un aumento dr谩stico respecto a las tasas actuales de un solo d铆gito, que ahora se alinea con los aranceles ya impuestos al acero y al aluminio. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirm贸 que la proclamaci贸n deber铆a emitirse en los pr贸ximos d铆as, y que el nuevo arancel entrar谩 en vigor a finales de julio o principios de agosto de 2025. En 2024, Estados Unidos import贸 aproximadamente 800.000 toneladas de cobre refinado (aproximadamente la mitad de su consumo interno), la mayor parte de Chile y el resto, en gran medida, de Canad谩 y Per煤. Desde XTB, consideramos聽que la medida podr铆a acabar al instante con la rentabilidad de los env铆os adicionales de 2025. El anuncio impuls贸 los futuros del cobre en el COMEX un 13% hasta un r茅cord de 5,69 d贸lares por libra, lo que gener贸 una prima del 25% sobre los precios de la Bolsa de Metales de Londres. Los socios comerciales de EE. UU. ya se preparan para mayores aumentos arancelarios: las cartas que Trump envi贸 a 14 pa铆ses anticipan aranceles del 25% al 40% sobre diversos productos a partir del 1 de agosto, adem谩s de posibles aranceles de hasta el 200% sobre productos farmac茅uticos tras un per铆odo de transici贸n de un a帽o. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los cr铆ticos argumentan que la medida sobre el cobre refleja una postura proteccionista cada vez mayor, que beneficia a los productores estadounidenses de materias primas y, al mismo tiempo, presiona al grupo mucho m谩s amplio de fabricantes que dependen del cobre como insumo. Precio del cobre Fuente : Plataforma de XTB

