El Dax 40 alcanza nuevos máximos históricos

El miércoles en las bolsas europeas se presenta una muy buena percepción de los inversores. La mayoría de los índices suben más del 0,5 %. El Dax 40 ha alcanzado de nuevo máximos historicos superando la cotizaciñon de los 24.550 puntos El calendario macroeconómico de hoy permanece relativamente vacío, con la atención del mercado centrada en las actas de la Fed. Las cotizaciones actuales de los principales contratos de índices europeos son las siguientes: Fuente: xStation Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Mapa de calor en el mercado europeo en general. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El índice alemán, el Dax 40, subió un 0,97% en la sesión de hoy y se mantiene por encima de las zonas de soporte establecidas por la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y de los máximos históricos recientes de 24.512 puntos. Mientras el Dax 40 se mantenga por encima de estas zonas, la tendencia alcista general se mantendrá estable (según lo determinado por las medias móviles exponenciales). El indicador RSI de 14 días regresa a alrededor de 64 puntos (valores cercanos a la barrera técnica de sobrecompra). Fuente: xStation Noticias del mercado Las acciones mineras europeas cayeron drásticamente después de que el presidente Trump anunciara un arancel del 50%, superior a lo esperado, sobre las importaciones de cobre a Estados Unidos, lo que provocó turbulencias en los mercados de metales. Esto provocó un aumento récord en los precios de los futuros del cobre en Nueva York y una caída de los precios del cobre en la LME de hasta un 2,4%. Grandes mineras europeas, como Glencore (GLEN.UK), Anglo American (AAL.UK), Antofagasta (ANTO.UK) y KGHM Polska (KGH.PL), experimentaron caídas significativas en el precio de sus acciones, ya que el cobre es una fuente clave de ingresos para muchas de ellas. Los analistas señalaron que las empresas con una exposición significativa a las exportaciones de cobre a Estados Unidos, como Antofagasta y KGHM, son las que corren mayor riesgo. Cotizaciones de hoy de empresas mineras europeas seleccionadas. Fuente: xStation Las acciones de UniCredit (UCG.IT) subieron un 3,6% después de que el banco italiano aumentara su participación en Commerzbank (CBK.DE) en un punto porcentual, alcanzando una participación total cercana al 20% y convirtiéndose en el mayor accionista. Esta decisión se considera un paso estratégico para profundizar la influencia de UniCredit en el sector bancario alemán. Las acciones de EssilorLuxottica (EL.FR) se dispararon un 5,6% después de que META Platforms (anteriormente Facebook) anunciara una inversión de 3.500 millones de dólares en el gigante de las gafas, lo que indica una alianza estratégica probablemente centrada en gafas inteligentes y tecnologías de realidad aumentada. Esta decisión se suma a colaboraciones previas entre ambas compañías, como las gafas inteligentes, y sitúa a EssilorLuxottica a la vanguardia de la innovación en tecnología wearable.

