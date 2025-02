Caída de los futuros del cobre a niveles más bajos en cinco meses refleja incertidumbre económica

En agosto, los futuros del cobre cayeron por debajo de los 4 dólares por libra, marcando su nivel más bajo en cinco meses. Esta caída refleja una fuerte aversión al riesgo en los mercados, desencadenada por preocupaciones sobre la contracción económica en Estados Unidos y la desaceleración del crecimiento en China. Los recientes datos, como el PMI manufacturero de la NBS y Caixin en China, así como el PMI del ISM en Estados Unidos, han indicado una contracción en el sector manufacturero, destacando una disminución en la demanda de bienes industriales. Sin embargo, las expectativas podrían aumentar con la nueva retórica sobre mayores recortes en la tasa de interés en Estados Unidos, lo cual podría impulsar la demanda global de materias primas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Demanda Moderada en China y Proyectos de Fundiciones A corto plazo, la demanda de metales básicos en China se ha mantenido moderada, ya que el gobierno ha evitado implementar estímulos significativos en su reciente Tercer Pleno. Informes recientes sugieren que algunas fundiciones chinas están llevando a cabo nuevos proyectos para cumplir con los mandatos de producción, lo que contradice las expectativas de recortes en la producción y reduce las preocupaciones sobre el suministro. Esta situación ha contribuido a la presión bajista sobre los precios del cobre. Potenciales Acuerdos Comerciales y Proyecciones a Largo Plazo Es esencial considerar la posibilidad de nuevos acuerdos comerciales, como los que podrían surgir entre Arabia Saudita y Chile, que podrían impulsar la demanda y estabilizar los precios a largo plazo. Para evaluar mejor la dirección futura del cobre, será crucial observar los datos de la balanza comercial de China que se presentarán mañana, 6 de agosto. Este informe proporcionará una visión más clara sobre el equilibrio de reservas de la economía china respecto al cobre. Recuperación Potencial Mientras tanto, las alzas previas en los precios del cobre pueden haber retrasado la demanda, pero una estabilización o disminución de los precios podría generar una recuperación. En resumen, aunque el panorama a corto plazo es incierto, las proyecciones a largo plazo podrían mejorar con nuevos acuerdos comerciales y una recuperación en la demanda global.

