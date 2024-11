Caída del precio del oro y su impacto en Barrick Gold

El precio del oro retrocedió más de un 1% en los mercados internacionales debido a una combinación de factores técnicos y fundamentales. Este descenso se atribuye a tomas de ganancias tras alcanzar máximos de tres semanas y una reevaluación de las expectativas sobre los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los operadores permanecen atentos a próximos datos económicos para ajustar sus perspectivas. Factores clave que influyen en el precio del oro: Ajustes de portafolios: La toma de ganancias se produjo tras un periodo de apreciación reciente, señalando una corrección técnica en los precios.

Expectativas de política monetaria: Los inversores moderaron su optimismo sobre un giro acomodaticio de la Fed, lo que presionó los precios a la baja.

Geopolítica: A pesar de la caída, las tensiones entre Rusia y Ucrania continúan respaldando al oro como refugio seguro, aunque este soporte no fue suficiente para evitar el retroceso reciente. Barrick Gold: Reducción de calificación y retos operativos Barrick Gold enfrenta desafíos específicos que afectan tanto su desempeño en los mercados como su proyección futura. CIBC Capital Markets rebajó la calificación de la compañía, citando una combinación de menores niveles de producción y mayores costos operativos en minas clave como Nevada Gold Mines y Pueblo Viejo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 Principales aspectos a considerar: Producción disminuida: En Nevada Gold Mines, la producción cayó a 385,000 onzas en el tercer trimestre, marcando una contracción respecto al trimestre anterior. Aumento de costos: En el caso de Pueblo Viejo, aunque la producción creció un 23% intertrimestral, se espera que los costos asociados a la mejora de su capacidad impacten las ganancias a corto plazo. Perspectiva ajustada: CIBC redujo su precio objetivo para las acciones de Barrick en la Bolsa de Nueva York de 27 a 22 dólares, mientras que las acciones cayeron un 4.6% en la jornada del lunes. Panorama general del sector La debilidad del precio del oro a corto plazo se alinea con vientos en contra más amplios, como un dólar fuerte y altos rendimientos en los bonos. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo mantienen cierto optimismo gracias a factores estructurales: Desdolarización: El interés de los bancos centrales en diversificar reservas apoya la demanda de oro.

Inflación persistente: Los riesgos inflacionarios proporcionan un suelo potencial para el precio del metal. Aunque el entorno actual plantea desafíos significativos, el mercado espera que las inversiones en activos clave, como Nevada Gold Mines, comiencen a rendir frutos hacia 2026, brindando un impulso renovado al desempeño de Barrick Gold y, posiblemente, a los precios del oro.



Fuente: xStation 5

