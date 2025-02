Caída del US500 tras Datos ISM

El S&P 500 cae 2.6% en la jornada de hoy, expectante a los datos NFP El índice US500 experimentó una caída significativa del 2.62%, situándose en 5448 puntos tras la publicación de los datos ISM, que mostraron un resultado de 46.8, por debajo del consenso de 48.5. Esta caída devuelve al índice al rango lateral de 5528.1 - 5431.7 puntos. Si el precio rompe por debajo de este rango, podríamos ver un retroceso hacia los 5337 puntos. Expectativas y Volatilidad ante Datos NFP Es crucial prestar gran atención a la sesión de mañana debido a la alta volatilidad esperada con la publicación de los datos NFP. Se anticipa una menor creación de nuevos empleos, lo que podría impactar significativamente en el mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos JOLTS: Los datos de junio revelaron 8.184 millones de vacantes laborales, ligeramente por debajo de las expectativas de 8.23 millones y el pronóstico de 8 millones , sugiriendo una disminución en la demanda de trabajadores.

Los datos de junio revelaron de vacantes laborales, ligeramente por debajo de las expectativas de y el pronóstico de , sugiriendo una disminución en la demanda de trabajadores. Datos ADP: En julio indicaron una creación de 122K empleos, significativamente por debajo del pronóstico de 150K y la cifra anterior de 155K, lo que plantea incertidumbre respecto a los próximos datos NFP. Potenciales Movimientos del Índice El aumento de la volatilidad podría llevar al índice a alcanzar los objetivos técnicos mínimos intradía. Es importante monitorear de cerca los niveles de soporte y resistencia: Soporte clave: 5431.7 puntos

5431.7 puntos Resistencia clave: 5528.1 puntos Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "