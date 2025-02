Caídas de medio punto en el barril de petróleo

Los futuros del barril de petróleo Brent (OIL) bajan medio punto, intentando estabilizarse tras la liquidación de ayer, impulsados ​​por las crecientes esperanzas de un acuerdo de paz en Ucrania y las reservas de petróleo estadounidenses más altas de lo esperado según los informes de la EIA. Además, los débiles datos macroeconómicos chinos siguen indicando una desaceleración económica y una tendencia decreciente del consumo, lo que aumenta la incertidumbre sobre las posibles medidas de estímulo del Banco Popular de China. La perspectiva general de la demanda de petróleo sigue siendo incierta. LA EIA eleva su pronóstico para la producción de petróleo El aumento de los inventarios de crudo de Estados Unidos sugiere crecientes preocupaciones por un exceso de oferta, exacerbado por una postura más agresiva de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, que presiona la perspectiva de la demanda mundial de petróleo. Además, la EIA ha elevado su pronóstico para la producción de crudo de Estados Unidos a 13,59 millones de barriles por día (bpd) en 2025, lo que destaca los posibles riesgos de suministro a largo plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por ahora, se prevé que el crecimiento de la demanda de petróleo de los países de la OCDE en 2025 sea de apenas 0,1 millones de barriles diarios, mientras que se espera que los países no pertenecientes a la OCDE experimenten un aumento de la demanda de 1,3 millones de barriles diarios, y se prevé un mayor crecimiento en 2026. A pesar de la reacción del mercado que apunta a precios más bajos del petróleo en medio de las discusiones entre Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de Ucrania, los inversores están considerando la probabilidad de un acuerdo de paz en lugar del acuerdo en sí, ya que las relaciones entre Moscú y Kiev siguen siendo muy inciertas. Si se alcanza un acuerdo de paz, las preocupaciones sobre un suministro de petróleo ruso ajustado podrían aliviarse, ya que las existencias de transporte marítimo asiático ya están cayendo por temores a una disminución de las tarifas de flete de petróleo. Cotización del barril de petróleo El nivel de 73 dólares por barril sigue siendo un soporte técnico clave para el petróleo. Una ruptura por debajo de esta zona podría empujar al precio del barril por debajo de la marca crítica de 70 dólares. Por ahora, la demanda sigue siendo moderada en el nivel de 73 dólares. El petróleo enfrenta múltiples riesgos a la baja con el aumento de los inventarios y la disminución de las tensiones geopolíticas Por otro lado, los inversores estarán atentos al informe del IPP de hoy en Estados Unidos a las 14:30. Fuente: xStation5

