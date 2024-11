Caídas en los índices asiáticos

El inicio de la sesión bursátil está marcado por el dólar estadounidense, que se aprecia frente a la mayoría de las divisas. El USD/JPY subió por encima de 156,00, alcanzando su nivel más alto desde julio. Por su parte, el EUR/USD cayó por debajo de 1,0550, alcanzando su nivel más bajo en un año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sentimiento en los mercados asiáticos es negativo. El Nikkei cede un 0,33%, mientras que el Hang Seng baja un 1,7%. Según informó Reuters, el gobierno japonés se está preparando para incluir alrededor de 13,5 billones de yenes en fondos adicionales en el presupuesto para financiar un paquete de estímulo para ayudar a los hogares de bajos ingresos y compensar la presión causada por el aumento de los precios. Los futuros apuntan a una apertura bajista en Europa. Los futuros basados ​​en el índice Euro Stoxx 50 cotizan un 0,15% a la baja. Publicaciones macroeconómicas

A primera hora del día, lo más destacado ha sido el informe de empleo de Australia de octubre. El crecimiento del empleo se desaceleró y la tasa de desempleo se estabilizó en el 4,1%. El calendario macro programado para la sesión de hoy está repleto de importantes datos económicos. Entre ellos se incluyen los datos del IPC de España, los datos del PIB de la eurozona y Polonia, las actas del BCE, el informe del IPP de EE. UU., los datos sobre los inventarios de petróleo y gas en EE. UU., así como numerosos discursos de banqueros centrales, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Otros mercados

Los metales preciosos están ampliando las pérdidas esta mañana impulsados ​​por la fortaleza del dólar. El oro cae actualmente un 0,6% mientras que la plata baja un 0,9%.

El mercado de materias primas energéticas también está experimentando descensos. El gas natural cae un 0,85%, mientras que el precio del barril de petróleo West Texas cotiza un 0,15% a la baja.

El sentimiento en el mercado de criptomonedas es positivo. Bitcoin cotiza por encima de los 90.000 dólares, lo que permite que las altcoins suban un poco más. Las que más suben en este momento son Litecoin (+11%) y Stepn (+7%). Fuente: xStation

