¿Qué son los futuros y las opciones?

Los futuros y opciones financieras son contratos derivados que pueden ayudarnos a gestionar riesgos y aprovechar las oportunidades del mercado. En este artículo, te contamos qué son y en qué se diferencian.

En el mundo de la inversión, los futuros y opciones son dos herramientas que pueden ayudarnos a gestionar riesgos y aprovechar oportunidades de mercado. Estos instrumentos financieros ofrecen un amplio abanico de posibilidades tanto para la especulación como para la cobertura de inversiones, pero ¿qué son exactamente y qué ventajas ofrecen? ¿Qué son los futuros y las opciones? Los futuros y opciones financieras son contratos derivados que basan su valor en un activo subyacente, como pueden ser acciones, índices, materias primas o divisas. Estos términos, que a menudo se emplean conjuntamente, comparten ciertas similitudes, pero tanto sus estructuras como sus propósitos son diferentes. Contratos de futuros Un contrato de futuros es un acuerdo obligatorio entre dos partes para comprar o vender un activo subyacente a un precio acordado en una fecha futura determinada previamente. Estos instrumentos se caracterizan por: Obligatoriedad . Ambas partes están obligadas a cumplir el contrato al vencimiento del mismo.

. Ambas partes están obligadas a cumplir el contrato al vencimiento del mismo. Estandarización . Los contratos son estandarizados y se negocian en mercados organizados, como lo es la bolsa de futuros y opciones.

. Los contratos son estandarizados y se negocian en mercados organizados, como lo es la bolsa de futuros y opciones. Liquidación diaria . Las ganancias y pérdidas se ajustan diariamente, lo que garantiza la estabilidad del mercado.

. Las ganancias y pérdidas se ajustan diariamente, lo que garantiza la estabilidad del mercado. Apalancamiento . Exigen un margen inicial relativamente bajo en comparación con el valor total del contrato, lo que aumenta tanto el riesgo financiero como la potencial recompensa.

. Exigen un margen inicial relativamente bajo en comparación con el valor total del contrato, lo que aumenta tanto el riesgo financiero como la potencial recompensa. Activos subyacentes. Incluyen desde materias primas, como el petróleo y el trigo, hasta índices bursátiles y divisas. Opciones financieras Una opción financiera es un contrato que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (opción call) o vender (opción put) un activo subyacente a un precio fijado previamente en una fecha determinada. Sus rasgos más característicos son: Flexibilidad . El comprador decide si ejerce o no el derecho, dependiendo de las condiciones del mercado.

. El comprador decide si ejerce o no el derecho, dependiendo de las condiciones del mercado. Prima . Al adquirir una opción, se paga un coste inicial (prima) que representa el riesgo máximo para el comprador.

. Al adquirir una opción, se paga un coste inicial (prima) que representa el riesgo máximo para el comprador. Vencimiento . Las opciones tienen una fecha de caducidad, tras la cual el contrato pierde validez si no se ejerce.

. Las opciones tienen una fecha de caducidad, tras la cual el contrato pierde validez si no se ejerce. Estrategias complejas . Aceptan combinaciones avanzadas como spreads.

. Aceptan combinaciones avanzadas como spreads. Impacto del tiempo. El valor de las opciones disminuye a medida que se acerca la fecha de vencimiento, un fenómeno conocido como "decadencia temporal". Diferencias entre futuros y opciones A grandes rasgos, la principal diferencia entre los futuros y las opciones es la obligatoriedad: mientras que los contratos futuros obligan a las partes firmantes a cumplir con el contrato, las opciones tan solo dan el derecho de comprar o vender, sin ningún tipo de compromiso. No obstante, entre ambos existen también ciertos matices que conviene tener en cuenta. Ventajas y desventajas de usar futuros y opciones Como cualquier instrumento, tanto los futuros como las opciones ofrecen beneficios y riesgos, los cuales se deben conocer antes de realizar ningún tipo de operación. En este sentido, volvemos a mostrar en una tabla las ventajas y desventajas de los futuros y las opciones. Cómo operar con futuros y opciones Para operar en el mercado de opciones y futuros, es esencial tener una estrategia clara y acorde a nuestros objetivos. En este sentido, algunas de las estrategias más empleadas para invertir con este tipo de instrumentos son: Cobertura . Los futuros pueden proteger nuestra cartera contra movimientos adversos en el mercado. Por ejemplo, podemos invertir en ellos y venderlos sobre un índice bursátil para cubrirnos frente a una corrección.

. Los futuros pueden proteger nuestra cartera contra movimientos adversos en el mercado. Por ejemplo, podemos invertir en ellos y venderlos sobre un índice bursátil para cubrirnos frente a una corrección. Compra de opciones call o put. Apuesta por la dirección del mercado con una inversión inicial limitada. Adquiere opciones call si esperas una subida de precios o opciones put si prevés una caída.

Apuesta por la dirección del mercado con una inversión inicial limitada. Adquiere opciones call si esperas una subida de precios o opciones put si prevés una caída. Spreads de opciones . Combina diferentes opciones para limitar riesgos y reducir costes. Por ejemplo, un bull call spread consiste en comprar una opción call y vender otra con un precio de ejercicio más alto.

. Combina diferentes opciones para limitar riesgos y reducir costes. Por ejemplo, un bull call spread consiste en comprar una opción call y vender otra con un precio de ejercicio más alto. Operaciones con futuros calendar. Aprovecha las diferencias de precio entre contratos de futuros con distintas fechas de vencimiento para conseguir beneficios. Riesgos de invertir con futuros y opciones Independientemente de la estrategia que sigamos, al ahora de invertir en futuros y opciones es importante que tengamos en cuenta los riesgos financieros propios del mercado bursátil, ya que su correcta gestión será clave para no sufrir grandes pérdidas. En este sentido, los desafíos más comunes a los que podemos enfrentarnos a la hora de operar en Bolsa son: Riesgo de mercado . Aumenta cuando hay fluctuaciones en los precios del activo subyacente por cambios económicos, políticos o de mercado.

. Aumenta cuando hay fluctuaciones en los precios del activo subyacente por cambios económicos, políticos o de mercado. Riesgo de apalancamiento . Ocurre cuando hay posibilidad de ampliar tanto ganancias como pérdidas. Puede llevar a pérdidas superiores al capital inicial invertido.

. Ocurre cuando hay posibilidad de ampliar tanto ganancias como pérdidas. Puede llevar a pérdidas superiores al capital inicial invertido. Riesgo de liquidez . Crece cuando es difícil encontrar contrapartes en momentos de baja actividad del mercado, especialmente en contratos de menor volumen.

. Crece cuando es difícil encontrar contrapartes en momentos de baja actividad del mercado, especialmente en contratos de menor volumen. Riesgo de vencimiento . Se da especialmente en las opciones, donde el valor puede reducirse a cero si no se ejerce antes del vencimiento.

. Se da especialmente en las opciones, donde el valor puede reducirse a cero si no se ejerce antes del vencimiento. Riesgo operativo . Es el que se produce cuando hay errores en la ejecución de órdenes o malentendidos sobre los términos del contrato que pueden generar pérdidas.

. Es el que se produce cuando hay errores en la ejecución de órdenes o malentendidos sobre los términos del contrato que pueden generar pérdidas. Riesgo regulatorio. Los cambios en las normativas que afectan la negociación de ​​derivados pueden impactar las estrategias y costes de los inversores. Los futuros y opciones son instrumentos interesantes para especular y gestionar riesgos. Sin embargo, para poder operar con ellos es importante no solo conocerlos en profundidad, sino también tener claros cuáles son nuestros objetivos de inversión y nuestro nivel de tolerancia al riesgo. Comprender el funcionamiento de los mercados bursátiles y desarrollar una estrategia acorde a nuestro perfil será clave para alcanzar nuestras metas.

