Calendario de resultados (17.02.2025): Arista Networks, Alibaba, Walmart 📊

Desde el punto de vista de las empresas estadounidenses, ya estamos en la mitad de la temporada de resultados. Hasta ahora, el panorama general de esta temporada parece m谩s d茅bil en comparaci贸n con los trimestres anteriores de 2024. De las 383 empresas del S&P 500 que ya han presentado sus resultados, aproximadamente el 74% ha superado las expectativas, lo que supone 4 puntos porcentuales menos que la media de los 煤ltimos cuatro trimestres. Esta semana, obtendremos una visi贸n m谩s profunda del sector minorista estadounidense. Los resultados de Walmart ser谩n especialmente interesantes a la luz del 煤ltimo informe de ventas minoristas de EE. UU., que fue inferior a lo esperado. Adem谩s, Arista Networks publicar谩 sus resultados y tambi茅n veremos el informe de resultados de Alibaba, el gigante chino del comercio electr贸nico. A continuaci贸n, se incluye una lista de los informes de resultados m谩s importantes programados para esta semana: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Lunes 17 de febrero BHP Group Limited (BHP.US) - Despu茅s Martes 18 de febrero Medtronic (MDT.US) - Antes

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS.US) - Despu茅s

Baidu (BIDU.US) - Antes

Arista Networks (ANET.US) - Despu茅s Mi茅rcoles 19 de febrero Analog Devices, Inc. (ADI.US) - Antes

HSBC Holdings (HSBC.UK) Jueves 20 de febrero Walmart (WMT.US) - Antes

Alibaba Group (BABA.US) - Antes

Booking Holdings (BKNG.US) - Despu茅s

Nu Holdings (NU.US) - Despu茅s

Copart (CPRT.US) - Despu茅s Viernes 21 de febrero NatWest Group plc (NWG.UK) Fuente: XTB Research

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "