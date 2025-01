Calendario de resultados (20.01.2025): Netflix, P&G, J&J

El inicio de la semana en el mercado de valores de EE. UU. está marcado por el Día de Martin Luther King Jr., por lo que el lunes el mercado de valores de EE. UU. estará cerrado. Sin embargo, dado que la temporada de resultados de las empresas estadounidenses comenzó la semana pasada, se esperan varios informes importantes en los próximos días. El martes, la atención de los inversores se centrará principalmente en Netflix, mientras que el miércoles se conocerán los resultados de empresas como P&G y Johnson & Johnson. El jueves, General Electric publicará sus resultados. A continuación, se muestra una lista de las publicaciones más importantes programadas para esta semana. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Lunes: Sin eventos Martes: Charles Schwab - Antes de la apertura del mercado

ProLogis - Antes de la apertura del mercado

3M - Antes de la apertura del mercado

Netflix - Después del cierre del mercado

Capital One Financial - Después del cierre del mercado Miércoles: P&G (Procter & Gamble) - Antes de la apertura del mercado

Abbott - Antes de la apertura del mercado

Progressive - Antes de la apertura del mercado

J&J (Johnson & Johnson) - Después del cierre del mercado Jueves: General Electric - Antes de la apertura del mercado

Intuitive Surgical - Después del cierre del mercado

Texas Instruments - Después del cierre del mercado

Union Pacific - Después del cierre del mercado

Elevance Health - Después del cierre del mercado Viernes: American Express - Después del cierre del mercado

Verizon - Después del cierre del mercado

NextEra Energy - Después del cierre del mercado Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

