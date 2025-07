Calendario de Resultados (28.07.2025): Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft

La temporada de resultados entra en una fase crucial con la publicación de cifras por parte de cuatro de las empresas que conforman el grupo de los "Siete Magníficos". Las grandes tecnológicas siguen siendo el principal motor de las valoraciones bursátiles en EE. UU. y, con la reducción de uno de los principales riesgos —la posibilidad de una guerra comercial entre EE. UU. y Europa—, la atención de los inversores se centrará aún más en los resultados presentados por estas compañías. El miércoles, tras el cierre del mercado, Microsoft y Meta Platforms publicarán sus resultados. Al día siguiente, el jueves, será el turno de Apple y Amazon, que darán a conocer sus beneficios trimestrales. Además del sector tecnológico, los inversores también prestarán atención a los beneficios de compañías como Boeing, que podría revisar al alza sus previsiones gracias a una serie de acuerdos internacionales y nuevos pedidos. Los resultados de Procter & Gamble ofrecerán una señal relevante sobre la demanda de los consumidores, en un contexto marcado por la incertidumbre generada por los aranceles durante el segundo trimestre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Dado el creciente interés en las stablecoins, también se seguirán de cerca los resultados de empresas líderes en medios de pago como Visa y Mastercard.



