Calendario del día: ¿Cómo reaccionará el mercado?

Los datos más importantes previstos para hoy ya se han publicado. El crecimiento del PIB de Japón en el Q1 sorprendió al alza, con un avance del 2,1% interanual. Sin embargo, el deflactor del PIB (3,4%) también superó las expectativas, alimentando las preocupaciones sobre la situación inflacionaria del país. Los mercados descuentan actualmente una subida de tipos en junio con casi un 80% de probabilidad. A pesar de la intervención del Banco de Japón, el yen sigue bajo presión: el par USD/JPY volvió a superar esta mañana el nivel de 159.

Datos del mercado laboral británico: señales mixtas

Las cifras del mercado laboral del Reino Unido mostraron un panorama mixto. La tasa de desempleo volvió a aumentar hasta el 5%, y se registró la mayor caída de empleados con nómina (PAYE) desde la pandemia de COVID. Sin embargo, los salarios crecieron más de lo esperado, con un avance del 4,1%.

Este conjunto de datos exige prudencia por parte del Banco de Inglaterra. Las expectativas de subidas de tipos han disminuido: los inversores esperan que el Comité mantenga tipos en junio y valore una subida en la reunión de julio.

Calendario macroeconómico

19 de mayo

Japón – PIB preliminar del Q1 (00:50)*

Australia – Confianza del consumidor de mayo (01:30)*

Australia – Actas del RBA de mayo (02:30)*

Reino Unido – Crecimiento salarial de marzo (07:00)*

Reino Unido – Tasa de desempleo de marzo (07:00)*

Zona euro – Balanza comercial de marzo (10:00)

EE. UU. – Datos laborales semanales ADP (13:15)

EE. UU. – Ventas de viviendas pendientes de abril (15:00)

*Hora del Reino Unido. *Datos ya publicados.

20 de mayo (mañana)

China – Decisión de tipos LPR a 1 y 5 años (02:00)

Alemania – Inflación PPI de abril (07:00)

Reino Unido – Inflación CPI de abril (07:00)

Reino Unido – Inflación PPI de abril (07:00)

*Hora del Reino Unido.

Resultados empresariales – 19 de mayo