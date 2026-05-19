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04:44 · 19 de mayo de 2026

Calendario del día: ¿Cómo reaccionará el mercado?

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Japón sorprende con PIB fuerte
  • Reino Unido muestra señales mixtas
  • En resultados, Home Depot, MakeMyTrip y Keysight

Los datos más importantes previstos para hoy ya se han publicado. El crecimiento del PIB de Japón en el Q1 sorprendió al alza, con un avance del 2,1% interanual. Sin embargo, el deflactor del PIB (3,4%) también superó las expectativas, alimentando las preocupaciones sobre la situación inflacionaria del país. Los mercados descuentan actualmente una subida de tipos en junio con casi un 80% de probabilidad. A pesar de la intervención del Banco de Japón, el yen sigue bajo presión: el par USD/JPY volvió a superar esta mañana el nivel de 159.

GrÃ¡fico del Par USD/JPY

Datos del mercado laboral británico: señales mixtas

Las cifras del mercado laboral del Reino Unido mostraron un panorama mixto. La tasa de desempleo volvió a aumentar hasta el 5%, y se registró la mayor caída de empleados con nómina (PAYE) desde la pandemia de COVID. Sin embargo, los salarios crecieron más de lo esperado, con un avance del 4,1%.

Este conjunto de datos exige prudencia por parte del Banco de Inglaterra. Las expectativas de subidas de tipos han disminuido: los inversores esperan que el Comité mantenga tipos en junio y valore una subida en la reunión de julio.

VariaciÃ³n mensual de empleados PAYE en Reino Unido (2014 â 2026)

Calendario macroeconómico

19 de mayo

  • Japón – PIB preliminar del Q1 (00:50)*

  • Australia – Confianza del consumidor de mayo (01:30)*

  • Australia – Actas del RBA de mayo (02:30)*

  • Reino Unido – Crecimiento salarial de marzo (07:00)*

  • Reino Unido – Tasa de desempleo de marzo (07:00)*

  • Zona euro – Balanza comercial de marzo (10:00)

  • EE. UU. – Datos laborales semanales ADP (13:15)

  • EE. UU. – Ventas de viviendas pendientes de abril (15:00)

*Hora del Reino Unido. *Datos ya publicados.

20 de mayo (mañana)

  • China – Decisión de tipos LPR a 1 y 5 años (02:00)

  • Alemania – Inflación PPI de abril (07:00)

  • Reino Unido – Inflación CPI de abril (07:00)

  • Reino Unido – Inflación PPI de abril (07:00)

*Hora del Reino Unido.

Resultados empresariales – 19 de mayo

  • Home Depot (antes de la apertura en EE. UU.)

  • MakeMyTrip (antes de la apertura en EE. UU.)

  • Keysight Technologies (después del cierre en EE. UU.)

19 de mayo de 2026, 03:56

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