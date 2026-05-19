La bolsa hoy: Trump sigue sin llegar a un acuerdo con Irán

Donald Trump anunció en una publicación en Truth Social que el ataque contra Irán planeado para hoy no se llevará a cabo. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo duradero entre las partes continúan.

Trump publicó este mensaje antes del cierre del mercado estadounidense, pero tanto el S&P 500 (-0,1%) como el Nasdaq 100 (-0,5%) terminaron el día en números rojos.

Tras numerosos casos en los que las declaraciones iniciales no se materializaron, los mercados parecen recelosos ante los anuncios del presidente, a la espera de acciones concretas. Los futuros del S&P 500 también registran descensos (-0,3%).

Mercados asiáticos

El sentimiento en los mercados asiáticos es mixto; el índice KOSPI coreano (-3,25%) vuelve a registrar caídas, tras un descenso del 9% desde la apertura del viernes.

El excelente desempeño del índice (74% desde principios de año) se basa principalmente en el aumento de las exportaciones de semiconductores, especialmente a Estados Unidos (casi un 700% interanual).

Actualmente, se ve afectado no solo por un sentimiento de riesgo ligeramente más débil, sino también por la caída de las empresas productoras de microprocesadores, iniciada el viernes con los anuncios que indican que China no comprará chips de NVIDIA, sino que desarrollará sus propias tecnologías en este sector.

A pesar de que el crecimiento del PIB del primer trimestre superó con creces las expectativas (2,1% interanual), el Nikkei 225 también registró descensos (-0,12%), que atribuimos principalmente al elevado deflactor (3,4%), lo que incrementa la ya elevada preocupación por la inflación.

Mercado Forex

Encabezando la clasificación del G10 se encuentra la libra esterlina (GBP/USD : +0,6%), que se beneficia de una mayor tranquilidad respecto a la posible dimisión de Keir Starmer y de datos ligeramente superiores a lo esperado sobre el crecimiento salarial de marzo (4,1%).

La corona noruega (USD/NOK : -0,4%) también registra un buen desempeño, favorecida por el alza de los precios del petróleo y del GNL, al igual que otras divisas de países exportadores netos de energía. Se observan movimientos ligeramente más débiles en los pares EUR/USD (+0,1%) y CHF/USD (+0,1%).

Calendario del día

Tras la publicación del informe sobre el mercado laboral británico, el calendario macroeconómico de hoy se centra en los resultados corporativos, entre los que se encuentran :