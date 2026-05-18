Cierre de Mercado: Acciones caen por volatilidad del petróleo y tensión geopolítica

La jornada estuvo dominada por la tensión geopolítica entre EE. UU. e Irán, con el mercado alternando entre expectativas de negociación y temor a una escalada, Trump afirmó que pospuso un ataque previsto a pedido de los estados del Golfo y volvió a señalar que podría alcanzarse un acuerdo, pero mantuvo una postura dura al exigir rendición militar total y descartar concesiones; Irán, en cambio, reiteró que el diálogo no implica rendición y rechazó vincular el fin de la guerra con compromisos sobre su programa nuclear. Este cruce provocó alta volatilidad en el petróleo, el crudo cayó inicialmente por versiones sobre una posible congelación nuclear iraní y una suspensión temporal de sanciones petroleras, pero recuperó terreno tras los desmentidos de Teherán y la confirmación de que persisten diferencias fundamentales con Washington. En los mercados, el tono fue de cautela, el oro redujo ganancias al moderarse parcialmente el riesgo de escalada, mientras los inversores siguieron atentos al impacto de la energía sobre la inflación y las tasas, en una sesión donde los titulares geopolíticos marcaron la dirección de los activos.



Fuente: xStation5

Noticias Claves

Geopolítica: La sesión estuvo marcada por señales mixtas entre negociación y escalada entre EE. UU. e Irán: Trump afirmó que pospuso un ataque previsto a pedido de los estados del Golfo y volvió a sugerir que habrá un acuerdo, aunque mantuvo una postura dura al exigir rendición militar total y descartar concesiones; Irán, por su parte, insistió en que dialogar no implica rendirse, rechazó incluir su programa nuclear en las conversaciones para poner fin a la guerra y mantuvo como condiciones el levantamiento de sanciones, la devolución de activos y la separación entre paz y cuestión nuclear.

Estados Unidos: El índice NAHB del mercado inmobiliario subió a 37 , por encima de la previsión de 34 y del dato previo de 34, mostrando una mejora en la confianza de los constructores, aunque el nivel sigue por debajo de 50, lo que indica que predominan las percepciones negativas sobre las condiciones del sector, principalmente por las preocupaciones de asequibilidad.

Europa: Giorgia Meloni pidió a la Comisión Europea ampliar el margen de maniobra dentro de las reglas fiscales de la UE para poder implementar medidas contra el aumento de los costes energéticos, en un contexto en el que la presión sobre los precios de la energía sigue siendo un foco relevante para la política económica regional.

Reino Unido: Un portavoz indicó que Andy Burnham rechazaría cambios en las normas fiscales del Reino Unido, algo relevante porque aparece como posible reemplazo de Keir Starmer tras tensiones internas en el Labour, mientras el mercado monitorea el riesgo de que un eventual nuevo liderazgo impulse una política fiscal más expansiva.

Japón: El ministro de Finanzas, Katayama , señaló que el primer ministro Takaichi le pidió evaluar cómo financiar un presupuesto extra mitigando riesgos; además, afirmó que el G7 no está considerando una acción coordinada sobre ventas de bonos, que cada país debe gestionar su propio mercado y que Japón actuará apropiadamente en el mercado cambiario si es necesario.

Petróleo: El crudo tuvo otra jornada de fuerte volatilidad guiada por titulares: inicialmente cayó ante versiones sobre una posible congelación nuclear de largo plazo por parte de Irán y una suspensión temporal de sanciones petroleras, pero luego revirtió el movimiento tras desmentidos de medios y funcionarios iraníes, que reiteraron que no aceptarán vincular el fin de la guerra con compromisos nucleares.

Brasil: Economistas consultados por el Banco Central elevaron su previsión para la tasa Selic de fin de año al 13,25% y aumentaron por décima semana consecutiva sus estimaciones de inflación para 2026; para este año, esperan que la inflación anual llegue al 4,92%, por encima de la meta del 3%, presionada por la demanda interna y el impacto de la guerra con Irán.

Chile: La economía chilena se contrajo en el primer trimestre, con una caída del PIB de 0,3% frente al trimestre anterior y de 0,5% interanual; además, la actividad minera retrocedió 1,3% trimestral, según informó el Banco Central.

Oro: El oro redujo sus ganancias mientras los inversores evaluaban la posibilidad de un alto el fuego entre EE. UU. e Irán y el riesgo de que precios de energía elevados lleven a los bancos centrales a mantener tasas altas por más tiempo.

Bitcoin: Strategy compró 24.869 bitcoins por USD 2.010 millones en la semana cerrada el 17 de mayo, a un precio promedio de USD 80.985 por unidad, financiando la operación principalmente con la venta de acciones preferentes STRC por USD 1.950 millones netos y acciones Clase A por USD 83,7 millones.

Acciones: Dell informó que ya cuenta con 5.000 clientes para servidores de IA con chips NVIDIA, mientras Jensen Huang, CEO de Nvidia, destacó la necesidad de preparar la cadena de suministro y señaló que China decidirá cuánto proteger su mercado de chips de IA, aunque espera que el país se vuelva más abierto con el tiempo.

Análisis US100

El US100 mantiene una estructura dentro de un canal bajista, aunque el soporte en la zona de los 28.743 puntos ha seguido siendo respetado. Durante la sesión se observó una mayor volatilidad, con el precio llegando a su media móvil de largo plazo, pero sin alterar por ahora la directriz general bajista. En este contexto, el nivel de referencia inmediato continúa siendo el área de los 28.753 puntos.

Si el precio logra sostenerse sobre esta zona, podría desarrollar un nuevo intento de recuperación hacia los 29.489 puntos, nivel que actúa como punto pivote de mayor relevancia en el corto plazo. En cambio, una ruptura del soporte de los 28.743 puntos abriría espacio para una extensión de la caída hacia la región de los 28.337 puntos.

Fuente: xStation5

Análisis OIL.WTI

El petróleo mantiene una estructura de alta volatilidad, aunque sigue desarrollándose dentro de un canal alcista. El precio continúa cotizando por encima de su media móvil y el MACD conserva una configuración constructiva, lo que mantiene una lectura técnica favorable. No obstante, tras intentar superar la resistencia de los 107,8 dólares, el crudo corrigió, por lo que esta zona continúa siendo la principal referencia de corto plazo.

Si el precio logra superar de forma sostenida los 107,8 dólares, podría extender el movimiento hacia el punto pivote de mayor relevancia, ubicado en los 117,87 dólares. En cambio, si vuelve a imponerse la presión vendedora y el precio se consolida por debajo de esta referencia, podría abrirse un escenario correctivo, con un soporte clave en la zona de los 99,06 dólares.



Fuente: xStation5