- El calendario económico del día se presenta ligero
- Hoy se conocerán los datos de inflación de Reino Unido y los datos de solicitudes hipotecarias en Estados Unidos
- Tesla e IBM presentarán sus resultados trimestrales.
- El calendario económico del día se presenta ligero
- Hoy se conocerán los datos de inflación de Reino Unido y los datos de solicitudes hipotecarias en Estados Unidos
- Tesla e IBM presentarán sus resultados trimestrales.
El calendario económico de hoy es relativamente ligero. Tras las publicaciones de datos del Reino Unido (particularmente la inflación CPI y PPI, que son una señal importante para la política del Banco de Inglaterra), la atención se desplaza hacia los datos de solicitudes hipotecarias en EE. UU. Por la tarde, el foco pasará a los discursos de responsables del BCE, que podrían ofrecer pistas sobre la futura dirección de la política monetaria, así como a los resultados de Tesla e IBM.
Calendario económico
Datos macroeconómicos
- 11:00 GMT, Alemania – Informe mensual del Bundesbank
- 12:00 GMT, EE. UU. – Solicitudes hipotecarias MBA; previo: 1,8%
- 13:00 GMT, EE. UU. – Tipo hipotecario a 30 años; previo: 6,42%
- 13:00 GMT, Turquía – Tipo repo semanal; previsión: 37%; previo: 37%
- 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios de crudo EIA; previo: -0,913M
- 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios de gasolina; previo: -6,328M
- 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios de destilados; previo: -3,122M
- 15:30 GMT, EE. UU. – Inventarios en Cushing; previo: -1,727M
Oradores de bancos centrales
- 13:15 GMT, BCE – Lane 16:10 GMT, BCE – Schnabel
- 18:00 GMT, BCE – Nagel 21:05 GMT, BCE – Lagarde
Otros eventos
- 21:10 GMT – IBM: publicación de resultados
- 21:30 GMT – Tesla: publicación de resultados
La bolsa hoy: los índices en Wall Street continúan subiendo
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