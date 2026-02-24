Leer más
06:15 · 24 de febrero de 2026

Calendario del día: el Conference Board y la Fed marcan el pulso del mercado

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • La jornada llega con una agenda macro ligera, pero con un dato de confianza clave en el centro del foco.
  • Unos resultados corporativos previos a la apertura podrían influir en el sentimiento de un sector concreto.
  • EE. UU. concentra varias referencias económicas que pueden mover el mercado a lo largo del día.

El calendario económico de hoy es relativamente ligero, con los inversores centrados en los datos de confianza del consumidor del Conference Board y en los discursos de funcionarios de la Reserva Federal, que pueden ofrecer más información sobre la dirección de la política monetaria y el estado actual de la economía estadounidense. Antes de la sesión, se publicarán los resultados del minorista de mejoras para el hogar Home Depot (HD.US).

Calendario económico

  • 12:15 GMT – EE. UU., cambio de empleo ADP, anterior 10,25k
  • 13:00 GMT – EE. UU., índice de precios de la vivienda de 20 ciudades, previsión 1,3% vs 1,4% previamente
  • 13:00 GMT – EE. UU., índice de precios de la vivienda, previsión 0,3% vs 0,6% previamente
  • 14:00 GMT – EE. UU., confianza del consumidor del Conference Board, esperado 87,1 vs 84,5 previamente
  • 14:00 GMT – EE. UU., ventas mayoristas, esperado 0,2% m/m vs 1,3% previamente
  • 14:00 GMT – EE. UU., índice de la Fed de Richmond, esperado -6 vs -5 previamente 20:30 GMT – EE. UU., cambio en inventarios de crudo API

Oradores de bancos centrales (GMT)

  • 09:30 GMT – Kocher del BCE
  • 12:00 GMT – Goolsbee de la Fed
  • 13:00 GMT – Bostic de la Fed
  • 13:10 GMT – Waller de la Fed 1
  • 3:35 GMT – Collins de la Fed
  • 19:15 GMT – Barkin de la Fed

Cotización del Dow Jones en temporalidad diaria

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del Dow Jones en temporalidad diaria
3 de marzo de 2026, 10:30

⌚Boletín Diario de Mercados (03.03.2026)
3 de marzo de 2026, 05:54

Calendario del día: Datos de la Eurozona
3 de marzo de 2026, 04:13

La bolsa hoy: El KOSPI coreano se hunde más de un 7%
2 de marzo de 2026, 18:21

Tres escenarios para el petróleo tras el ataque de EE. UU. e Israel a Irán.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo