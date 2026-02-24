- La jornada llega con una agenda macro ligera, pero con un dato de confianza clave en el centro del foco.
- Unos resultados corporativos previos a la apertura podrían influir en el sentimiento de un sector concreto.
- EE. UU. concentra varias referencias económicas que pueden mover el mercado a lo largo del día.
El calendario económico de hoy es relativamente ligero, con los inversores centrados en los datos de confianza del consumidor del Conference Board y en los discursos de funcionarios de la Reserva Federal, que pueden ofrecer más información sobre la dirección de la política monetaria y el estado actual de la economía estadounidense. Antes de la sesión, se publicarán los resultados del minorista de mejoras para el hogar Home Depot (HD.US).
Calendario económico
- 12:15 GMT – EE. UU., cambio de empleo ADP, anterior 10,25k
- 13:00 GMT – EE. UU., índice de precios de la vivienda de 20 ciudades, previsión 1,3% vs 1,4% previamente
- 13:00 GMT – EE. UU., índice de precios de la vivienda, previsión 0,3% vs 0,6% previamente
- 14:00 GMT – EE. UU., confianza del consumidor del Conference Board, esperado 87,1 vs 84,5 previamente
- 14:00 GMT – EE. UU., ventas mayoristas, esperado 0,2% m/m vs 1,3% previamente
- 14:00 GMT – EE. UU., índice de la Fed de Richmond, esperado -6 vs -5 previamente 20:30 GMT – EE. UU., cambio en inventarios de crudo API
Oradores de bancos centrales (GMT)
- 09:30 GMT – Kocher del BCE
- 12:00 GMT – Goolsbee de la Fed
- 13:00 GMT – Bostic de la Fed
- 13:10 GMT – Waller de la Fed 1
- 3:35 GMT – Collins de la Fed
- 19:15 GMT – Barkin de la Fed
Cotización del Dow Jones en temporalidad diaria
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "