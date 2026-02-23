Oro: la incertidumbre reactiva su rol estratégico como reserva de valor

El oro ha vuelto a desempeñar el papel que históricamente lo define: apreciarse en entornos de mayor complejidad e incertidumbre. No se trata de un movimiento técnico aislado ni de una reacción meramente intradía, sino de una respuesta coherente ante el resurgimiento de una narrativa marcada por tensiones comerciales, cuestionamientos sobre la política estadounidense y una creciente percepción de imprevisibilidad en el escenario global.

Tras el anuncio de un arancel global del 15% por parte de la administración estadounidense, la reacción no se limitó a la renta variable. El ajuste se trasladó también hacia activos tradicionalmente asociados con preservación de capital. El metal recuperó con solidez la zona de 5.200 dólares por onza, alcanzando máximos de tres semanas y consolidando una estructura alcista que, por el momento, no muestra señales claras de agotamiento.

Este comportamiento no es casual. Cuando el riesgo político gana protagonismo y los flujos de capital reconsideran su asignación, el oro retoma su función como reserva de valor. No genera intereses ni dividendos, pero tampoco depende de decisiones legislativas ni judiciales. En determinados contextos, esa independencia institucional adquiere un peso superior al rendimiento financiero directo.

El movimiento actual trasciende el miedo coyuntural. Se sustenta en una combinación de factores macroeconómicos relevantes. La inflación subyacente en Estados Unidos sorprendió recientemente al alza, mientras que el crecimiento económico comenzó a evidenciar signos de desaceleración. Esta mezcla de inflación persistente y menor dinamismo complica el margen de acción de la Reserva Federal.

Si las tasas permanecen elevadas durante más tiempo, el dólar podría encontrar soporte. Sin embargo, si el mercado percibe limitaciones para que la Fed ejecute recortes con rapidez, la volatilidad macroeconómica podría mantenerse elevada. En ese entorno, el oro no requiere catalizadores adicionales para sostener su atractivo relativo.

A ello se suma un trasfondo geopolítico que continúa aportando tensión estructural: conflictos en Oriente Medio, incertidumbre en acuerdos comerciales y una percepción generalizada de que las reglas del juego pueden modificarse con rapidez. Esta narrativa constituye un soporte estructural para el metal.

Desde el punto de vista técnico, el nivel clave se ubica en 5.173 dólares. Mientras el precio se mantenga por encima de esa zona, el sesgo continúa siendo alcista. No se trata de perseguir movimientos verticales, sino de identificar que eventuales retrocesos que respeten ese nivel podrían ofrecer oportunidades de incorporación táctica a la tendencia predominante.

El mercado ya ha evidenciado que, cuando se intensifican las ventas en tecnología o renta variable, parte de esos flujos tiende a dirigirse hacia el oro. Si la narrativa actual persiste —aranceles con horizonte incierto, riesgo de escalada comercial y dudas sobre la trayectoria de tasas— el metal cuenta con fundamentos para extender el tramo alcista.

El máximo histórico reciente en torno a 5.594 dólares se mantiene como referencia técnica y psicológica relevante. No implica una proyección inmediata, pero sí delimita el objetivo natural que el mercado podría comenzar a descontar si el impulso se consolida.

En síntesis, mientras la incertidumbre política y comercial permanezca vigente y el precio respete la zona de 5.173 dólares, el oro conserva atractivo dentro de estrategias con sesgo alcista. No responde a una dinámica especulativa pasajera, sino a un entorno macro y geopolítico que, por ahora, juega a su favor.

Fuente: xStation 5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.