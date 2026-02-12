Calendario del día: El paro semanal en EE. UU. y las intervenciones del BCE aportan algo de calma al mercado.

- Jornada ligera tras el NFP, dando respiro a los mercados.
- EE. UU.: foco en jobless claims y datos de vivienda; el PPI se retrasa al 27 de febrero.
- Las solicitudes vuelven al rango neutral (~230k), reduciendo riesgo de volatilidad.
- Eurozona: solo destacan los discursos de Lane y Nagel del BCE.
- Jornada ligera tras el NFP, dando respiro a los mercados.
- EE. UU.: foco en jobless claims y datos de vivienda; el PPI se retrasa al 27 de febrero.
- Las solicitudes vuelven al rango neutral (~230k), reduciendo riesgo de volatilidad.
- Eurozona: solo destacan los discursos de Lane y Nagel del BCE.
Tras una serie de publicaciones clave desde el Reino Unido, el calendario de este jueves se mantiene relativamente ligero, dando a los mercados un respiro después del informe de empleo estadounidense (NFP) de ayer.
En Estados Unidos, la atención se centrará en las solicitudes semanales de desempleo y los datos del mercado inmobiliario (el informe del PPI ha sido pospuesto al 27 de febrero). El reciente retorno de las solicitudes a un rango neutral alrededor de 230.000, después de una serie de lecturas muy bajas, reduce el riesgo de sorpresas y, por tanto, la posibilidad de un repunte de volatilidad.
En la Eurozona, el sentimiento podría verse influido únicamente por los comentarios de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, Lane y Nagel.
Las empresas programadas para publicar resultados incluyen: Applied Materials, British American Tobacco, Arista Networks y Airbnb.
Todas las horas en CET. Filtrado por: Reino Unido, EE. UU., Francia, Alemania, Polonia, Australia, Nueva Zelanda; impacto medio y alto. Fuente: xStation5
ÚLTIMA HORA: ¡La inflación en Canadá es más baja de lo esperado!
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (17.02.2026)
⌚Boletín Diario de Mercados (17.02.2026)
El petróleo se da la vuelta mientras Irán y EE. UU. cruzan acusaciones
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "