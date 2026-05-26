- El ataque estadounidense cerca de Bandar Abbas provoca un rebote del crudo WTI
- Las negociaciones siguen vivas y centradas en el “lenguaje” del acuerdo
- Técnicamente, perder el 38,2% de Fibonacci abre la puerta a una caída hacia 85 USD
- El ataque estadounidense cerca de Bandar Abbas provoca un rebote del crudo WTI
- Las negociaciones siguen vivas y centradas en el “lenguaje” del acuerdo
- Técnicamente, perder el 38,2% de Fibonacci abre la puerta a una caída hacia 85 USD
Tras la mejora del sentimiento de mercado registrada el lunes —que provocó una fuerte caída en los precios de las materias primas energéticas— hoy observamos una reversión parcial, impulsada por informaciones sobre un ataque de fuerzas estadounidenses contra instalaciones en el sur de Irán, probablemente cerca de Bandar Abbas. El petróleo WTI sube alrededor de 1,4% en la sesión matinal.
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se espera que continúen, lo que limita la magnitud del rebote. Según los informes, las partes estarían centradas únicamente en acordar el “lenguaje adecuado” para el texto final del acuerdo entre Washington y Teherán.
Los inversores esperan con impaciencia nuevas señales que confirmen o desmientan la tesis de que las diferencias entre ambas partes se están reduciendo. Por ahora, solo llegan informaciones sobre el continuado bombardeo israelí sobre Líbano, algo que no contribuye al optimismo en los mercados.
Gráfico del petróleo
Actualmente, el mercado se encuentra en una fase de corrección más profunda tras alcanzar máximos locales. Las velas recientes muestran presión vendedora. El nivel de 90 USD actúa como primer soporte y barrera psicológica clave. Su defensa es crucial para los alcistas. El siguiente soporte importante se sitúa en 85 USD. La resistencia dinámica viene dada por la media móvil descendente SMA 50 (línea azul).
Retrocesos de Fibonacci
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La caída por debajo del 38,2% y un cierre diario por debajo de ese nivel constituyen una señal técnica clásica que sugiere descensos adicionales hacia el retroceso del 50%, que coincide con el soporte mencionado en 85 USD.
Medias móviles
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El precio del petróleo ha caído por debajo de las medias de corto plazo, incluida la SMA 50, lo que confirma un cambio bajista a corto plazo.
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La media de largo plazo (SMA 100, línea roja) sigue inclinada al alza y se mantiene por debajo del precio actual, lo que indica que la tendencia alcista de fondo aún no ha sido invalidada.
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