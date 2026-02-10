- El mercado afronta una jornada cargada de datos que pueden mover expectativas de tipos en cuestión de minutos.
- Coca-Cola y Ford ponen la nota corporativa en un día dominado por macro estadounidense.
La agenda económica de hoy viene bastante cargada y muy centrada en Estados Unidos, con las ventas minoristas de enero como dato estrella. La temporada de resultados es ligera: Coca-Cola publica antes de la apertura y Ford después del cierre.
Calendario económico de hoy
06:00 GMT – Noruega: IPC 3,4% vs 3,0% esperado (3,2% previo)
10:00 GMT – EE. UU.: Índice NFIB de pequeñas empresas: 99,8 esperado vs 99,5 previo
12:15 GMT – EE. UU.: Informe ADP (empleo privado): 7,75k previo
12:30 GMT – EE. UU.: Ventas minoristas de enero: 0,4% esperado vs 0,6% previo
- Ventas minoristas subyacentes: 0,4% esperado vs 0,5% previo
12:30 GMT – EE. UU.: Datos de precios del comercio exterior
- Importaciones: 0,1% esperado vs 0,4% previo
- Exportaciones: 0,8% esperado vs 0,8% previo
- Índice de precios de exportación: 0,1% vs 0,5% previo
12:55 GMT – EE. UU.: Redbook (ventas de grandes cadenas): 6,7% interanual previo
14:00 GMT – EE. UU.: Inventarios empresariales: 0,2% esperado vs 0,3% previo
15:00 GMT – EE. UU.: USDA WASDE (estimaciones de oferta y demanda)
20:30 GMT – EE. UU.: API – inventarios semanales de crudo
- Crudo: -11,1M bbl esperado
- Gasolina: -415k bbl esperado
Comparecencias de Miembros de la Fed
-
18:00 – Hammack
-
19:00 – Logan
Resultados empresariales
-
Coca-Cola (antes de la apertura)
-
Ford (después del cierre)
Gráfica del par EUR/USD
El par cotiza por encima del retroceso de Fibonacci del 38,2%, mientras que los indicadores de momentum se han enfriado tras la reciente consolidación.
ANÁLISIS DEL IPC: Una mayor desinflación coloca a la Fed en una posición cómoda
Dólar hoy México: el peso resiente la volatilidad tras el dato de inflación en EE.UU.
IPC de EE.UU. sorprende a la baja: la inflación se modera en enero
⌚Boletín Diario de Mercados (13.02.2026)
