06:16 · 10 de febrero de 2026

Calendario del día: Los índices esperan impacientes las ventas minoristas de EE. UU.

Conclusiones clave
  • El mercado afronta una jornada cargada de datos que pueden mover expectativas de tipos en cuestión de minutos.
  • Coca-Cola y Ford ponen la nota corporativa en un día dominado por macro estadounidense.

La agenda económica de hoy viene bastante cargada y muy centrada en Estados Unidos, con las ventas minoristas de enero como dato estrella. La temporada de resultados es ligera: Coca-Cola publica antes de la apertura y Ford después del cierre.

Calendario económico de hoy

06:00 GMT – Noruega: IPC 3,4% vs 3,0% esperado (3,2% previo)

10:00 GMT – EE. UU.: Índice NFIB de pequeñas empresas: 99,8 esperado vs 99,5 previo

12:15 GMT – EE. UU.: Informe ADP (empleo privado): 7,75k previo

12:30 GMT – EE. UU.: Ventas minoristas de enero: 0,4% esperado vs 0,6% previo

  • Ventas minoristas subyacentes: 0,4% esperado vs 0,5% previo

12:30 GMT – EE. UU.: Datos de precios del comercio exterior

  • Importaciones: 0,1% esperado vs 0,4% previo
  • Exportaciones: 0,8% esperado vs 0,8% previo
  • Índice de precios de exportación: 0,1% vs 0,5% previo

12:55 GMT – EE. UU.: Redbook (ventas de grandes cadenas): 6,7% interanual previo

14:00 GMT – EE. UU.: Inventarios empresariales: 0,2% esperado vs 0,3% previo

15:00 GMT – EE. UU.: USDA WASDE (estimaciones de oferta y demanda)

20:30 GMT – EE. UU.: API – inventarios semanales de crudo

  • Crudo: -11,1M bbl esperado
  • Gasolina: -415k bbl esperado

Comparecencias de Miembros de la Fed

  • 18:00 – Hammack

  • 19:00 – Logan

Resultados empresariales

  • Coca-Cola (antes de la apertura)

  • Ford (después del cierre)

Gráfica del par EUR/USD 

El par cotiza por encima del retroceso de Fibonacci del 38,2%, mientras que los indicadores de momentum se han enfriado tras la reciente consolidación. 

