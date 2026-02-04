Calendario del día : UBS, Novartis y Crédit Agricole presentan sus resultados

Se espera que la sesión del miércoles en los mercados financieros sea relativamente dispar, tras la importante ola de ventas de ayer en Wall Street. Por otro lado, los contratos de futuros antes de la apertura de la sesión en Europa indican un intento de recuperación tras la presión vendedora. UBS, Novartis y Crédit Agricole presentaron sus resultados trimestrales en el Viejo Continente.
Resultados financieros de UBS para el cuarto trimestre de 2025: • Beneficio antes de impuestos: 1.700 millones de dólares (previsión: 1.460 millones de dólares) • Beneficio neto: 1.200 millones de dólares (previsión: 966,7 millones de dólares) • Recompra de acciones por valor de 3.000 millones de dólares en 2026, con nuevas medidas previstas • Ahorro de costes adicional previsto: 2.800 millones de dólares en 2026
Resultados de Crédit Agricole para el cuarto trimestre: • Ingresos: 6.970 millones de euros (previsión: 6.780 millones de euros) • Beneficio neto: 1.030 millones de euros (previsión: 1.100 millones de euros) • Ingresos de CIB: 2.150 millones de euros (previsión: 2.140 millones de euros) • Beneficio neto de la banca minorista francesa: 150 millones de euros (-18 % interanual) • Gastos operativos: 4.100 millones de euros (previsión: 3.900 millones de euros)
Resultados financieros de Novartis para el cuarto trimestre Trimestre: • Ingresos: 13.340 millones de dólares (previsión: 13.680 millones de dólares) • Beneficio básico por acción: 2,03 dólares (previsión: 2,01 dólares) • Dividendo del ejercicio: 3,70 CHF • Crecimiento previsto de las ventas netas en 2026: de un solo dígito bajo
En los próximos días conoceremos el índice PMI final del sector servicios (enero) de varias economías a ambos lados del Atlántico, el índice IPCA preliminar de la Eurozona (enero), el índice IPC preliminar de Italia (enero), el índice ADP de EE. UU. (enero), el índice ISM del sector servicios (enero), las actas de la reunión del Riksbank (enero), el anuncio de refinanciación del gobierno (enero), el ADP en EE. UU. (enero), el ISM Servicios (enero), el anuncio de política del Banco Nacional de la Reserva (NBP), los resultados financieros de Alphabet, Arm, Qualcomm, ELF, Snap, Uber, Eli Lilly, AbbVie, CME y Bunge.
