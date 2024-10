El calendario económico de hoy está repleto de importantes publicaciones de datos, en particular de Europa y Estados Unidos. Entre los aspectos más destacados se encuentran los PMI manufactureros de toda Europa, los datos de inflación de la eurozona e importantes indicadores económicos de Estados Unidos. Los datos de inflación de la eurozona serán cruciales para evaluar la futura dirección de la política del BCE. En Estados Unidos, los datos manufactureros del ISM y las ofertas de empleo (informe JOLTs) proporcionarán información sobre la salud económica del país. Los discursos de los miembros del banco central pueden ofrecer un contexto adicional a las recientes decisiones políticas y perspectivas económicas.



