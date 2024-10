Las bolsas europeas abren al alza, en medio de una ola de optimismo tras el recorte de tipos de la Fed de 50 puntos básicos

Los inversores en el mercado de divisas esperan la decisión del Banco de Inglaterra y del CBRT;

Datos secundarios de EE. UU.: solicitudes de subsidio por desempleo, índice regional de la Fed de Filadelfia e índice de indicadores adelantados del CB El recorte de tipos de la Fed de ayer cumplió con las expectativas de Wall Street; los índices están subiendo tras los refinanciamientos de ayer. Powell comunicó que la Fed está decidida a mantener fuerte el mercado laboral sin arriesgarse a una desaceleración con políticas demasiado agresivas. El escenario base según la Fed es un aterrizaje suave; las estimaciones de tipos para 2025 indicaban un 3,4% frente al 4,1% anterior, lo que indica recortes bastante agresivos, hasta niveles "neutrales" y un recorte adicional de 50 puntos básicos este año. La caída de los rendimientos está apoyando las entradas de efectivo en los mercados de renta variable. Los inversores esperan hoy que el BoE deje los tipos sin cambios, lo que probablemente fortalecería a la libra y respaldaría al GBP/USD. También se espera que el Banco de Turquía deje los tipos sin cambios. También se publicarán datos económicos importantes de Polonia a las 10:00 horas. La atención de los mercados seguirá centrada en los datos "duros" de EE. UU., donde una desaceleración de la economía o del mercado laboral, a pesar de un recorte de tipos más amplio, puede que aún no agrade a los mercados. La volatilidad en los mercados puede ser elevada, teniendo en cuenta también el Día de las Tres Brujas de mañana (rollovers masivos en los mercados de opciones, el tercer viernes de cada mes, que cierra el trimestre). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario macroecoómico 13 AM, decisión del Banco de Inglaterra esperada 5% vs 5% anterior 13 AM, decisión del Banco de Turquía esperada 50% vs 50% anterior 14:30 PM, solicitudes de subsidio de desempleo en EE. UU. esperadas 231k vs 230k anterior 16 PM, EE. UU., índice Conference Board esperado -0.3% vs -0.4% anterior 16 PM, EE. UU., Reserva Federal de Filadelfia esperada -1 vs -7 anterior 3:30 PM BST, inventarios de gas natural de la EIA de EE. UU.: 53 bcf vs 40 bcf anterior Discrusos de los banqueros centrales: 11 a.m- BCE Schnabel y Panetta

13:30 a.m. - BCE / Joachim Nagel

14:15 p.m. - BoE Vincent

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "