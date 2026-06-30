Los datos publicados a primera hora de la mañana mostraron una mayor actividad económica en China y un panorama mixto en Europa. La atención de los operadores se centró principalmente en el PIB del Reino Unido, que se situó ligeramente por debajo de lo esperado, en las ventas minoristas de Alemania, que sorprendieron al alza, y en la inflación preliminar de Francia, que resultó más débil de lo previsto. Los mercados permanecen a la espera de conocer las cifras de inflación de Alemania.

En el mercado de divisas, las intervenciones de varios miembros del BCE también podrían ser relevantes, ya que pueden alterar las expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés. Las referencias clave de la jornada llegarán por la tarde desde Estados Unidos, donde los inversores vigilarán de cerca el informe de ofertas de empleo JOLTS y el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board, indicadores capaces de mover al dólar estadounidense, los rendimientos de los bonos y el sentimiento de Wall Street.

Calendario macroeconómico

02:30 AM GMT (Australia) Crédito al sector privado (Mensual): Actual: 0,7% | Previsión: 0,6% | Anterior: 0,7%

02:30 AM GMT (Australia) Crédito a la vivienda (Mensual): Actual: 0,5% | Previsión: 0,6% | Anterior: 0,6%

02:30 AM GMT (China) PMI manufacturero de la NBS: Actual: 50,3 | Previsión: 50,0 | Anterior: 50,1

02:30 AM GMT (China) PMI no manufacturero de la NBS: Actual: 50,2 | Previsión: 50,1 | Anterior: 49,9

02:30 AM GMT (China) PMI compuesto: Actual: 50,6 | Previsión: no había | Anterior: 50,5

06:00 AM GMT (Japón) Inicios de viviendas (Interanual): Actual: 3,8% | Previsión: 3,1% | Anterior: 11,4%

07:00 AM GMT (Reino Unido) PIB (Interanual): Actual: 0,9% | Previsión: 1,1% | Anterior: 1,1%

07:00 AM GMT (Reino Unido) PIB (Trimestral): Actual: 0,6% | Previsión: 0,6% | Anterior: 0,6%

07:00 AM GMT (Alemania) Ventas minoristas (Interanual): Actual: 1,8% | Previsión: 0,0% | Anterior: -0,3%

07:00 AM GMT (Alemania) Ventas minoristas (Mensual): Actual: 1,1% | Previsión: 0,0% | Anterior: -0,3%

07:00 AM GMT (Alemania) Precios de importación (Mensual): Actual: 0,7% | Previsión: 0,4% | Anterior: 1,2%

07:00 AM GMT (Reino Unido) Balanza por cuenta corriente: Actual: -22.130 millones de GBP | Previsión: -21.300 millones de GBP | Anterior: -18.390 millones de GBP

07:00 AM GMT (Reino Unido) Inversión empresarial (Trimestral): Actual: 0,9% | Previsión: 0,7% | Anterior: 0,7%

07:45 AM GMT (Francia) IPC preliminar (Interanual): Actual: 1,8% | Previsión: 2,0% | Anterior: 2,4%

07:45 AM GMT (Francia) IPC preliminar (Mensual): Actual: -0,2% | Previsión: 0,0% | Anterior: 0,1%

07:45 AM GMT (Francia) IPCA preliminar (Interanual): Actual: 0,0% | Previsión: 0,1% | Anterior: 0,1%

08:00 AM GMT (Suiza) Indicador KOF: Previsión: 99,0 | Anterior: 98,0

08:40 AM GMT (BCE) Discurso de Luis de Guindos

08:55 AM GMT (Alemania) Variación del desempleo: Actual: 6,3k | Previsión: 6,3k | Anterior: 6,5k

08:55 AM GMT (Alemania) Tasa de desempleo: Actual: 6,5% | Previsión: 6,3% | Anterior: 6,3%

10:00 AM GMT (Italia) IPC preliminar (Interanual): Previsión: 3,2% | Anterior: 3,2%

10:00 AM GMT (Italia) IPCA preliminar (Interanual) : Previsión: 3,2% | Anterior: 3,2%

10:40 AM GMT (BCE) Discurso de Isabel Schnabel

11:15 AM GMT (BCE) Discurso de Philip Lane

12:30 PM GMT (BCE) Discurso de Philip Lane

01:00 PM GMT (Alemania) IPCA preliminar (Interanual): Previsión: 2,5% | Anterior: 2,7%

01:00 PM GMT (Alemania) IPC preliminar (Interanual): Previsión: 2,6% | Anterior: 2,6%

01:00 PM GMT (Alemania) IPCA preliminar (Mensual): Previsión: 0,1% | Anterior: -0,1%

01:00 PM GMT (Alemania) IPC preliminar (Mensual): Previsión: 0,0% | Anterior: -0,2%

01:30 PM GMT (Canadá) PIB (Mensual): Previsión: -0,1% | Anterior: 0,4%

02:00 PM GMT (EE. UU.) Índice de precios de vivienda S&P/Case-Shiller (Interanual): Previsión: 0,9% | Anterior: 0,8%

02:00 PM GMT (EE. UU.) Índice de precios de vivienda FHFA (Mensual): Previsión: 1,7% | Anterior: 1,7%

02:30 PM GMT (Fed) Discurso de Christopher Waller

02:45 PM GMT (EE. UU.) PMI de Chicago: Previsión: 55,1 | Anterior: 62,7

03:00 PM GMT (EE. UU.) Ofertas de empleo JOLTS: Previsión: 7,29 millones | Anterior: 7,61 millones

06:00 PM GMT (EE. UU.) Confianza del consumidor del Conference Board: Previsión: 94,4 | Anterior: 93,1

Tras el cierre de Wall Street: Resultados trimestrales de Nike (NKE.US)

Gráfico del par EUR/USD