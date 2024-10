La sesión de hoy estará dominada por los datos de confianza económica de Alemania, varios discursos de los bancos centrales y los indicadores clave del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Los inversores seguirán de cerca el índice de clima empresarial Ifo alemán de septiembre, que podría ofrecer información sobre la mayor economía de la eurozona. Además, los discursos de los funcionarios del BCE y de la Reserva Federal pueden ofrecer más contexto sobre las decisiones políticas recientes y las perspectivas futuras. En Estados Unidos, los datos del mercado inmobiliario y las cifras de confianza del consumidor serán el centro de atención, lo que podría influir en la confianza del mercado. Calendario macro detallado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 10:00 - Alemania, Índice de clima empresarial Ifo de septiembre: Expectativas empresariales alemanas: 86,8 (pronóstico) frente a 86,3 (anterior)

Evaluación actual alemana: 86,5 (pronóstico) frente a 86,1 (anterior)

Índice de clima empresarial Ifo alemán: 86,6 (pronóstico) frente a 86,1 (anterior) 11:30 - Alemania, subasta Schatz a 2 años: 13:00 - Brasil, confianza del consumidor FGV (septiembre) 14:55 - EE. UU., Redbook (interanual) 15:00 - EE. UU., datos del mercado inmobiliario (julio): Índice de precios de la vivienda (interanual): 5,1 % (anterior)

Índice de precios de la vivienda (intermensual): -0,1 % (pronóstico) frente al 0,2 % (anterior) 16:00 - EE.UU., Indicadores económicos: Confianza del consumidor del CB (septiembre): 103,3 (pronóstico) frente a 103,9 (anterior)

Índice manufacturero de Richmond (septiembre): -19 (pronóstico) frente a -13 (anterior)

Índice de servicios de Richmond (septiembre): anterior -11 19:00 - EE. UU., subasta de bonos a 2 años 19:00 - EE. UU., oferta monetaria M2 (mensual) (agosto) 22:30 - EE. UU., existencias semanales de petróleo crudo según el índice API 23:00 - Corea del Sur, confianza del consumidor (septiembre) Discursos de los banqueros centrales 08:10 - Habla McCaul del BCE

13:00 - Habla el alemán Buba Balz

14:00 - Habla el miembro del FOMC Bowman

17:00 - Habla el presidente del alemán Buba Nagel

17:55 - Habla el gobernador del BoC Macklem

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "