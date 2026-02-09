- Semana dominada por datos macro atrasados de EE. UU.
- NFP e inflación serán los catalizadores clave.
- China publica IPC y PPI; Europa, PIB y precios.
La mayoría de las grandes compañías ya han publicado sus resultados, y la atención de los inversores se desplaza ahora hacia la “economía real”. Por delante tenemos la publicación de datos macro atrasados de Estados Unidos, incluidos el informe laboral NFP y las cifras de inflación.
Calendario económico de la semana
Lunes, 9 de febrero
- Todo el día – resultados electorales en Japón, Tailandia y Portugal
- Todo el día – múltiples discursos de miembros del BCE y la Fed
Martes, 10 de febrero
- 13:30 GMT – Ventas minoristas de EE. UU. (diciembre)
- 21:40 GMT – Datos API sobre inventarios de petróleo en EE. UU. (semanales)
Miércoles, 11 de febrero
- Todo el día – Informe mensual de la OPEP
- 01:30 GMT – IPC y PPI de China (enero)
- 13:30 GMT – Datos pendientes del NFP de EE. UU. (enero)
- 17:00 GMT – Inventarios de crudo del DoE en EE. UU.
Jueves, 12 de febrero
- 07:00 GMT – PIB del Reino Unido
- 09:00 GMT – PIB de Polonia
- 13:30 GMT – PPI de EE. UU. / jobless claims
- 15:30 GMT – Reservas de gas natural (EIA)
Viernes, 13 de febrero
- 07:30 GMT – IPC de Suiza
- 09:00 GMT – IPC de Polonia
- 13:30 GMT – IPC de EE. UU. (dato pendiente de enero)
Previa del Dato de NFP de EE.UU.
