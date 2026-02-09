Leer más
05:41 · 9 de febrero de 2026

Calendario económico: el mercado espera los datos laborales atrasados de EE. UU.

Conclusiones clave
  • Semana dominada por datos macro atrasados de EE. UU.
  • NFP e inflación serán los catalizadores clave.
  • China publica IPC y PPI; Europa, PIB y precios.

La mayoría de las grandes compañías ya han publicado sus resultados, y la atención de los inversores se desplaza ahora hacia la “economía real”. Por delante tenemos la publicación de datos macro atrasados de Estados Unidos, incluidos el informe laboral NFP y las cifras de inflación.

Calendario económico de la semana

Lunes, 9 de febrero

  • Todo el día – resultados electorales en Japón, Tailandia y Portugal
  • Todo el día – múltiples discursos de miembros del BCE y la Fed

Martes, 10 de febrero

  • 13:30 GMT – Ventas minoristas de EE. UU. (diciembre)
  • 21:40 GMT – Datos API sobre inventarios de petróleo en EE. UU. (semanales)

Miércoles, 11 de febrero

  • Todo el día – Informe mensual de la OPEP
  • 01:30 GMT – IPC y PPI de China (enero)
  • 13:30 GMT – Datos pendientes del NFP de EE. UU. (enero)
  • 17:00 GMT – Inventarios de crudo del DoE en EE. UU.

Jueves, 12 de febrero

  • 07:00 GMT – PIB del Reino Unido
  • 09:00 GMT – PIB de Polonia
  • 13:30 GMT – PPI de EE. UU. / jobless claims
  • 15:30 GMT – Reservas de gas natural (EIA)

Viernes, 13 de febrero

  • 07:30 GMT – IPC de Suiza
  • 09:00 GMT – IPC de Polonia
  • 13:30 GMT – IPC de EE. UU. (dato pendiente de enero)
