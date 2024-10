Calendario económico : Hoy conoceremos los NFPs

Hoy, la atención de los mercados se centrará en el informe NFP de EE. UU., que probablemente determinará el panorama general del mercado laboral estadounidense y tal vez haga que Jerome Powell tome una decisión final y recorte los tipos en septiembre en 50, o 25 puntos básicos. Los analistas esperan una caída en el desempleo y una lectura más fuerte en relación con julio, aunque los datos recientes del mercado laboral (JOLTS, ADP, informe Challenger) no parecen ser un predictor positivo para tal escenario. El fabricante de semiconductores Broadcom anunció ayer los resultados para el trimestre finalizado a principios de agosto. Como resultado, las acciones cayeron casi un 7% en el premarket de EE. UU. y ejercieron más presión sobre el sector de los chips. La compañía espera que las ventas de productos de IA este año alcancen los 12 mil millones de dólares, después de haber esperado 11 mil millones de dólares a principios de año. Sin el aporte de la adquirida VMware, las ventas de la compañía habrían crecido un 4% interanualmente. Gracias a la adquisición el crecimiento fue del 18% interanualmente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario macro 11:00 - Revisión del PIB de la eurozona - No se esperan cambios (0,6% interanualmente). 14:30 - Nóminas no agrícolas de EE. UU. para agosto - Se esperaban 165.000 frente a las 114.000 anteriores. Cambio privado: 140.000 vs. 97.000 anteriormente

Cambio en manufactura: -2.000 vs. 1.000 anteriormente

Crecimiento salarial mensual: 0,3% vs 0,2% anteriormente

Tasa de desempleo, esperada 4,2% vs 4,3% anteriormente 14:30 - Cambio en el empleo en Canadá: se esperaban 25.000 empleos frente a los -2.800 empleos anteriores. Tasa de desempleo : 6,5% vs. 6,4% de dato previo. Discursos de banqueros centrales Waller (FED) - 17:00

Williams (FED) - 14:45

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "