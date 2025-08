Los índices bursátiles de EE.UU. abren la semana al alza; El Gas Natural toca mínimos del año 📌

Los índices bursátiles de EE.UU. iniciaron este lunes con sólidos avances, recuperándose tras la fuerte venta del viernes. El Nasdaq lidera la tanda con un alza de más de 1,8 %, el Russell 2000 sube un 1,6 %, mientras que el S&P 500 avanza 1,4 % y el Dow Jones gana 1,3 %. Resultados corporativos destacados Berkshire Hathaway reportó ingresos operativos de USD 11.160 millones en Q2 2025, una caída del 4 % impulsada por primas de seguros menores y debilidades en el comercio internacional. Además, el EPS fue afectado por una pérdida de USD 3.800 millones en su participación en Kraft Heinz. La acción cae casi 3 % hoy.

Tesla otorgó a Elon Musk un bono en acciones de USD 23.700 millones, que podrá cobrar en dos años: es el paquete más grande jamás entregado a un CEO.

Idexx Laboratories se dispara 26 % hasta USD 676 tras anunciar resultados de Q2 significativamente superiores a expectativas e incrementar su proyección para todo el año. Europa también sube El mercado europeo se recupera, encabezado por el IT40 de Italia (+1,9 %), seguido por el DAX de Alemania (+1,4 %) y el CAC40 de Francia (+1,1 %). El FTSE 100 del Reino Unido suma solo 0,7 %, y el SMI suizo es la única excepción en rojo, con una caída de 0,2 %, en parte por los aranceles a Suiza del 39 % anunciados el viernes pasado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Simultáneamente, los pedidos de fábrica de EE.UU. cayeron 4,8 % en junio hasta USD 611.700 millones, a pesar de que los envíos aumentaron 0,5 % hasta USD 602.400 millones. Las cifras quedaron levemente mejor que el –4,9 % estimado por analistas. En Suiza, la inflación de julio llegó a 0,2 % interanual (vs. 0,1 % esperado), y el PMI mostró una contracción más suave de lo previsto, aunque el sector servicios registró un descenso significativo. El franco suizo pierde 0,3 % frente al dólar debido a los nuevos aranceles y hoy es una de las monedas más débiles del G10. Bloomberg Economics estima que la economía suiza, altamente dependiente de las exportaciones, podría perder hasta 1 % del PIB por los aranceles, o más si aplican nuevos impuestos a productos farmacéuticos. Commodities: metales y energía Oro sube 0,5 %, el platino 1,3 % y la plata 1 %.

Paladio es el peor metales del día, con una caída de 1,2 %.

En energía, el crudo WTI baja 1,3 % y el Brent 1,0 %. Trump anunció posibles tarifas a India por sus importaciones de petróleo desde Rusia. El gas natural retrocede 5,90 %, marcando los niveles más bajos del año, presionado por pronósticos de temperaturas más bajas a mediados de agosto, mayor actividad de perforación y altos niveles de inventario. Criptomercado en alza Bitcoin sube 1,10 % hasta USD 115.300

Ethereum avanza 5,50 % hasta USD 3.700

La capitalización total de altcoins sube 2,50 %, llegando a USD 985.000 millones _________



📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "