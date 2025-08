EE.UU. eleva presión comercial sobre India y el cobre: señales mixtas desde el mercado laboral y el S&P 500

En medio de un panorama económico incierto, Estados Unidos intensifica su giro proteccionista, lo que genera implicancias relevantes para América Latina —en particular, para países como Chile, fuertemente dependientes de sus exportaciones de materias primas. La creciente presión sobre India por sus importaciones de petróleo ruso, posibles aranceles al cobre y una serie de datos laborales cuestionados apuntan a una reconfiguración del entorno macroeconómico global. Fuente: Fed Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cambios clave en la Reserva Federal y el BLS: Trump redibuja el mapa institucional El presidente Donald Trump anunció que nombrará a un nuevo gobernador de la Reserva Federal y a un nuevo jefe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) esta semana. Estos cambios surgen en un contexto de frágil credibilidad estadística, luego de que los últimos informes de empleo fueran revisados con fuertes recortes. Adriana Kugler , actual gobernadora de la Fed, dejará el cargo este viernes.

Erika McEntarfer , jefa del BLS, fue despedida tras la publicación de un débil informe laboral.

Las recientes revisiones a la baja en los datos de empleo han alcanzado niveles comparables a los de crisis pasadas, restando fuerza a la narrativa de un mercado laboral sólido. Este movimiento podría abrir la puerta a una política monetaria más expansiva, lo que añade incertidumbre sobre el comportamiento de los mercados en los próximos meses. Historial negativo del S&P 500 en segundos mandatos: agosto podría ser un mes volátil Según datos de Carson Investment Research, el S&P 500 tiende a rendir negativamente en los meses de agosto durante los segundos mandatos presidenciales. En los seis ciclos analizados desde 1950, ninguno mostró un retorno positivo en ese mes. Promedio de retorno en agosto: -3,4%

Mediana: -3,4%

Años analizados: 1957, 1973, 1985, 1997, 2005, 2013, y ahora 2025 Fuente: Carson Investment Research Esta estadística histórica podría poner presión sobre los flujos hacia activos de riesgo, especialmente en un entorno donde los CTAs ya están cerca de su exposición máxima en acciones, según Deutsche Bank. A pesar de todo, el impulso técnico del S&P 500 sigue firme Otro informe de Carson indica que, aunque el S&P 500 recientemente rompió una racha de más de 60 días por encima de su media móvil de 20 días, los retornos posteriores a eventos similares han sido generalmente positivos: Fuente: Carson Investment Research Retorno promedio a 12 meses: +10,8%

87,5% de los casos terminaron con retornos positivos al cabo de un año Esto sugiere que, pese al ruido político y estadístico, la tendencia alcista podría continuar si no se materializa una recesión en el corto plazo. Fuente: xStation 5 Claves adicionales del mercado Pedidos de fábrica en EE.UU. cayeron un 4,8% en junio, en línea con lo esperado, pero destacan las revisiones al alza del mes previo.

Goldman Sachs anticipa un 2025 débil para la economía de EE.UU. , citando señales de desaceleración sostenida.

El CEO de Mitsubishi UFJ espera que el Banco de Japón suba tasas en septiembre, lo que podría fortalecer al yen y alterar flujos hacia mercados emergentes. Ademas, sera una semana crítica de resultados en Wall Street: reportes de gigantes podrían amplificar la volatilidad Esta semana (4 al 8 de agosto) será decisiva para los mercados, con una intensa agenda de resultados empresariales. Según BofA, el 14% de las compañías del S&P 500 publicarán sus cifras del segundo trimestre, incluyendo nombres de peso como Pfizer, AMD, Disney, Shopify, Apple, Eli Lilly, Pinterest y AMC Networks. Fuente: BofA La temporada de resultados entra en su cuarta semana, tras el pico de la semana anterior donde reportó el 37% del índice.

Empresas clave del sector tecnológico, farmacéutico, consumo y energía podrían marcar la pauta para el sentimiento de mercado.

Unos resultados mejores o peores de lo esperado podrían amplificar la presión bajista o dar algo de soporte en un entorno macro que ya enfrenta múltiples frentes de incertidumbre: Fed, empleo, tensiones comerciales y datos débiles.

