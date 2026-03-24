Calendario económico: Jornada de informes PMI

Si bien el calendario económico de hoy está más cargado que el de ayer, los inversores a nivel mundial siguen pendientes de la evolución de Oriente Medio. A pesar del ultimátum de cinco días de Donald Trump para un acuerdo diplomático, los ataques nocturnos contra la infraestructura energética iraní han reactivado el repunte de los mercados de crudo.

Anteriormente, la sesión asiática arrojó una serie de datos más débiles de lo esperado procedentes de Japón. El PMI manufacturero preliminar de marzo retrocedió a 51,4, decepcionando las estimaciones de consenso que preveían un repunte hasta 53,2. Además, la inflación del IPC nacional se moderó inesperadamente al 1,3% interanual, frente al 1,5% de febrero. No obstante, la previsión es que el Banco de Japón mantiene su plan de subir los tipos de interés en abril, dados los importantes efectos de la actual crisis energética en los precios internos.

Calendario económico

08:15 – Francia: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 49,4; Anterior: 50,1)

08:15 – Francia: PMI de servicios preliminar (Previsión: 49,2; Anterior: 49,6)

08:30 – Alemania: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 49,6; Anterior: 50,9)

08:30 – Alemania: PMI de servicios preliminar (Previsión: 52,5; Anterior: 53,5)

09:00 – Eurozona: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 49,4; Anterior: 50,8)

09:00 – Eurozona: PMI de servicios preliminar (Previsión: 51,1; Anterior: 51,9)

09:30 – Reino Unido: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 50,0; Anterior: 51,7)

09:30 – Reino Unido: PMI de servicios preliminar (Previsión: 52,8; Anterior: 53,9)

12:30 – EE. UU.: Costes laborales unitarios del 4.º trimestre (Previsión: 2,8 % intertrimestral; Anterior: -1,9 % intertrimestral)

12:30 – EE. UU.: Productividad no agrícola del 4.º trimestre (Previsión: 2,8 % intertrimestral; Anterior: 4,9 % intertrimestral)

13:45 – EE. UU.: PMI manufacturero preliminar (Previsión: 51,5; Anterior: 51,6)

13:45 – EE. UU.: PMI de servicios preliminar (Previsión: 52,0; Anterior: 51,7)

20:30 – EE. UU.: Informe de reservas de petróleo crudo API (Anterior: 6,6 millones de barriles).

¿Qué podemos esperar de los mercados?