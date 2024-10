Calendario económico: las JOLTS en el punto de mira🔎

Hoy se publicar谩 el informe JOLTS, el primero de varios informes importantes sobre el mercado laboral que se publicar谩n esta semana. Adem谩s, los inversores tambi茅n conocer谩n los informes PMI de Europa, el informe de pedidos de bienes duraderos y la balanza comercial de EE. UU. para julio. Adem谩s, el Banco Central de Canad谩 tomar谩 una decisi贸n sobre los tipos de inter茅s. Aunque los datos JOLTS sobre las vacantes de empleo abarcar谩n el mes de julio, pueden proporcionar algunas perspectivas interesantes sobre el estado de la econom铆a estadounidense. Las expectativas de los analistas sugieren una continuaci贸n de la tendencia a la baja, con una lectura de alrededor de 8,1 millones de vacantes de empleo, en comparaci贸n con los 8,18 millones del per铆odo anterior. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Calendario del d铆a 09:15 AM聽 Espa帽a - Datos del PMI de agosto: PMI de servicios de HCOB Espa帽a: previsi贸n 54,8; anterior 53,9; 09:30 AM Alemania - Habla el alem谩n Buba Mauderer 09:45 AM BST, Italia - Datos del PMI de agosto: PMI compuesto HCOB de Italia: anterior 50,3;

PMI de servicios HCOB de Italia: pron贸stico 52,5; anterior 51,7; 09:50 AM BST, Francia - Datos del PMI de agosto: PMI compuesto HCOB de Francia: pron贸stico 52,7; anterior 49,1;

PMI de servicios HCOB de Francia: pron贸stico 55,0; anterior 50,1; 09:55 AM BST, Alemania - Datos del PMI de agosto: PMI compuesto HCOB de Alemania: pron贸stico 48,5; anterior 49,1;

PMI de servicios HCOB de Alemania: pron贸stico 51,4; anterior 52,5 10:00 AM BST,聽Zona del euro聽-聽Datos del PMI聽de agosto: PMI compuesto de la zona del euro de HCOB: pron贸stico 51,2; anterior 50,2;

PMI de servicios de la zona del euro de HCOB: pron贸stico 53,3; anterior 51,9; 10:15 AM Zona del euro聽-聽Habla Elderson del BCE 10:30 AM Reino Unido聽-聽Datos del PMI聽de agosto: PMI compuesto S&P Global/CIPS UK: pron贸stico 53,4; anterior 52,8;

PMI de servicios S&P Global/CIPS UK: pron贸stico 53,3; anterior 52,5; 14:30 PM Canad谩聽-聽Datos del saldo de Tade聽de julio: Balanza comercial: pron贸stico 0,70B; anterior 0,64B;

Importaciones: anterior 66.01B;

Exportaciones: anterior 66.65B; 14:30聽 Estados Unidos - Balance de datos Tade para julio: Importaciones: anterior 339.00B;

Balanza comercial: pron贸stico -78.80B; anterior -73.10B;

Exportaciones: anterior 265.90B; 15:45 Canad谩 - Decisi贸n de tasa de inter茅s del BoC para septiembre: Pron贸stico 4.25%; anterior 4.50%; 15:45 Canad谩 - Declaraci贸n de tasa del BoC 16:00 Estados Unidos - Ofertas de trabajo de JOLTs para julio: Pron贸stico 8.090M; anterior 8.184M; 16:00 Estados Unidos - Bienes duraderos para julio: Bienes duraderos sin defensa: anterior 10,4 % intermensual;

Bienes duraderos sin transporte: anterior -0,2 % intermensual;

脫rdenes de f谩brica: pron贸stico 4,7 % intermensual; anterior -3,3 % intermensual;

脫rdenes de f谩brica sin transporte: pron贸stico -0,2 % intermensual; anterior 0,1 % intermensual;

