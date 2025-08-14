Las acciones de Intel repuntan 7% tras acercamiento con Trump y rumores de inyección de capital estatal

Las acciones de Intel Corp. suben alrededor de 7 % este jueves, impulsadas por versiones que apuntan a que el gobierno de Estados Unidos podría adquirir una participación directa en la compañía. El objetivo sería reforzar la manufactura nacional de semiconductores en un momento clave de la competencia tecnológica con China.

El alza bursátil llega después de que el presidente Donald Trump moderara su postura hacia el director ejecutivo Lip-Bu Tan. Apenas unos días antes, Trump había pedido su renuncia por supuestos conflictos de interés relacionados con China. Sin embargo, en las últimas horas pasó a elogiar su “historia increíble” y a mantener un canal abierto de diálogo.

Posible inyección de capital y proyecto estratégico en Ohio

De acuerdo con fuentes cercanas a la administración, Washington evalúa inyectar capital en Intel para garantizar el desarrollo de su proyecto de megafábrica en Ohio, considerado estratégico para el liderazgo tecnológico estadounidense.

Este complejo, planificado como el mayor centro de producción de chips del mundo, enfrenta retrasos que podrían extender su finalización hasta la próxima década debido a problemas financieros. Una participación estatal podría aportar la liquidez necesaria para acelerar el calendario de construcción.

Declaración oficial de Intel

En un comunicado, Intel reiteró su compromiso de colaborar estrechamente con la Casa Blanca para “fortalecer el liderazgo tecnológico y manufacturero” del país. De concretarse, el acuerdo podría aliviar la presión sobre Lip-Bu Tan, quien afirma contar con el pleno respaldo del consejo de administración.

Alza en los precios de las acciones de Intel

Tras tocar mínimos cercanos a 19 USD a inicios de agosto, el precio mostró un cambio de tendencia con una escalada vertical que rompe resistencias clave en 21.50 y 22.80 USD. El volumen y la fuerza del impulso sugieren que podría probar la zona de 24.00 USD.

Fuente: xStation5.

_______

