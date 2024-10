La sesión de hoy estará influenciada por los datos de inflación de China y las cifras de crédito al consumo de EE. UU., con el índice de precios al productor chino mostrando una disminución mayor de lo esperado del 1,8% interanual en agosto. Los futuros europeos y estadounidenses indican una apertura mixta, lo que refleja un sentimiento cauteloso de los inversores en medio de las incertidumbres económicas en curso. Los inversores seguirán de cerca el índice de confianza de los inversores Sentix de la zona del euro y los datos de inventarios mayoristas de EE. UU. para obtener más información sobre las condiciones económicas. Además, los participantes del mercado estarán atentos al discurso de McCaul, miembro del BCE, y a la presentación de resultados de Oracle Corp. después del cierre del mercado, que podrían proporcionar una dirección adicional para los movimientos del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario macroeconómico detallado: 10:30 am - Eurozona, Índice de confianza de los inversores de Sentix para septiembre. Anterior: -12,2. 16:00 pm - EE. UU., Inventarios mayoristas intermensuales para julio. Previsión: 0,3 %. Anterior: 0,3 %. 16:00 pm - EE. UU., Ventas mayoristas intermensuales para julio. Previsión: -. Anterior: -0,6 %. 16:30 pm - EE. UU., Letra de alto rendimiento a 6 meses. Anterior: 4,645 %. 17:30 pm -EE. UU., Oferta a cobertura de Letra a 6 meses. Anterior: 3,080. 17:30 pm - EE. UU., Letra de alto rendimiento a 3 meses. Anterior: 4,870 %. 17:30 pm - EE. UU., Oferta a cobertura de Letra a 3 meses. Anterior: 2,620. 21:00 h - EE. UU., Crédito al consumidor para julio. Previsión: 12 000 B. Anterior: 8,93 B. Discursos de los banqueros centrales McCaul del BCE - 17 00 h BST Resultados importantes: Oracle Corp.(despues de la sesión) Otros eventos importantes: Evento de Apple - 19 00h (impacto históricamente pequeño en el precio)

