La sesión de ayer en Wall Street terminó con un tono dispar. En términos intradiarios, todos los índices cotizaron en el rango de +-0,2%, con el Russell 2000 (-0,19%) registrando las mayores caídas y el Dow Jones registrando las mayores subidas. En este momento, los contratos de futuros apuntan a caídas en la mayoría de los índices bursátiles. Esto se debe en gran medida a un retroceso en el Hang Seng, que es el único índice chino que cotiza actualmente a pesar de las vacaciones de la Semana Dorada en curso. La atención de los inversores se centra hoy en los datos del IPC de Suiza, las lecturas del PMI de servicios de las principales economías del mundo, los datos de las solicitudes de desempleo, Challenger de EE. UU., los informes del PMI ISM de EE. UU. y los datos de los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico detallado: 08:30 - Suiza, informe del IPC de septiembre. Previsión: 1,1% interanual. Anteriormente: 1,1% interanual. 09:15 - España, informe PMI de servicios de septiembre. Previsión: 54. Anteriormente: 54,6. 09:45 - Italia, informe PMI de servicios de septiembre. Previsión: 51. Anteriormente: 51,4. 09:50 - Francia, informe PMI de servicios de septiembre. Previsión: 48,3. Anteriormente: 55. 09:55 - Alemania, informe PMI de servicios de septiembre. Previsión: 50,6. Anteriormente: 51,2. 10:00 - Eurozona, informe PMI de servicios de septiembre. Previsión: 50,5. Anteriormente: 52,9. 10:30 - Reino Unido, informe PMI de servicios de septiembre. Previsión: 52,8. Anteriormente: 53,7. 13:30 - EE.UU., informe Challenger de septiembre. Anteriormente: 75,9 mil. 14:30 - EE.UU., informe de solicitudes de subsidio por desempleo. Previsión: 220 mil Anteriormente: 218 mil. 15:00 - Conferencia del presidente Glapinski. 15:45 - EE. UU., informe PMI de servicios para septiembre. Previsión: 55,4 Anteriormente: 55,7. 16:00 - EE. UU., informe PMI de servicios de ISM para septiembre. Previsión: 51,6. Anteriormente: 51,5. 16:00 - EE. UU., pedidos de bienes duraderos para agosto. Previsión: 0 % m/m. Anteriormente: 9,9 % m/m. 16:30 - EE. UU., datos de inventarios de gas natural de la EIA. Previsión: 59 mil millones. Anteriormente: 47 mil millones.

