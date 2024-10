¿Cómo invertir en el Dow Jones?

El Dow Jones, también conocido como Promedio Industrial Dow Jones o Dow Jones Industrial Average (DIJA), es un índice bursátil que recoge a las 30 compañías cotizadas más importantes de la Bolsa de Nueva York y que se posiciona como uno de los indicadores de referencia del mercado estadounidense. En este artículo, te contamos qué es, cuál es su composición y cómo invertir en el índice Dow Jones.

Dentro del mercado estadounidense, se pueden identificar varios índices bursátiles que resultan de gran interés para los inversores de todo el mundo. Uno de ellos es el Dow Jones, también conocido como Promedio Industrial Dow Jones o Dow Jones Industrial Average (DIJA), un índice que recoge a las 30 compañías cotizadas más importantes de la Bolsa de Nueva York (NYSE) y que, junto con el S&P 500 y el Nasdaq 100, se posiciona como uno de los indicadores de referencia del mercado estadounidense. Pero ¿qué es lo que hace tan especial a este índice? ¿Qué es el índice Dow Jones? El índice Dow Jones, conocido también como Promedio Industrial Dow Jones o Dow Jones Industrial Average (DIJA), es uno de los índices bursátiles más antiguos e importantes de Estados Unidos. Creado en 1896 por el prestigioso Charles Dow, fundador de Wall Street Journal, y el periodista Edward Jones, este índice comenzó sus andaduras midiendo el desempeño de doce de las mayores empresas que operaban por aquel entonces en Estados Unidos, las cuales operaban en sectores clave de la economía estadounidense (con excepción del transporte y ferrocarril). En esta primera etapa, el Dow Jones calculaba su valor dividiendo al final de la sesión bursátil los precios de las acciones de las empresas que formaban el índice entre doce. Con el paso de los años, sin embargo, este índice ha ido evolucionando tanto en su composición como en sus cálculos para seguir ofreciendo una panorámica apropiada del mercado estadounidense. Así, actualmente el Dow Jones está compuesto por 30 de las empresas más importantes que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y basa su valor en una media aritmética ponderada, la cual obtiene al sumar los precios de las acciones de sus 30 compañías y dividiendo este resultado entre un divisor conocido como ‘divisor Dow’. A lo largo de su historia, el Promedio Industrial Dow Jones se ha posicionado como uno de los indicadores clave del mercado bursátil en Estados Unidos y en uno de los índices bursátiles más seguidos por inversores en todo el mundo. ¿Cómo es la composición del Dow Jones? El Promedio Industrial Dow Jones fue creado para medir los movimientos de las empresas más destacadas de las principales industrias de la economía de Estados Unidos. Este índice basa su valor en una media aritmética ponderada, la cual calcula sumando los precios de las acciones de las 30 empresas que lo conforman y dividiendo el sumatorio entre lo que se conoce como ‘divisor Dow’. Este divisor se ajusta periódicamente para reflejar los cambios en la capitalización bursátil de las empresas (por ejemplo, los derivados de un split de acciones o un reparto de dividendos) y mantener la continuidad de precios del índice, y actualmente se sitúa en torno a un 0,151. Valor del Dow Jones = Suma del precio de las acciones de las 30 empresas / Divisor Dow A diferencia de otros índices, el Dow Jones no se pondera por capitalización bursátil, sino que calcula su valor en base a esta fórmula. Como consecuencia, las empresas cuyas acciones tienen un precio más elevado son las que tienen un mayor peso en el índice, y viceversa. En este marco, se debe tener en cuenta que las compañías que conforman el DJIA son elegidas por un comité compuesto por tres representantes del propio Dow Jones y dos miembros de Wall Street Journal. Entre los criterios que se tienen en cuenta para su selección, destacan: La reputación de la empresa.

Las perspectivas de crecimiento de la compañía, las cuales deben ser sólidas y estables.

El interés que despiertan en los inversores.

Su papel dentro de la economía estadounidense, en el sentido de que deben pertenecer a sectores clave para el mercado.

Su posicionamiento dentro de su industria, en el sentido en el que deben encontrarse entre las empresas líderes de su sector. Las empresas que forman parte del índice Dow Jones, además, deben tener sede en Estados Unidos y cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE). ¿Qué empresas forman parte del Dow Jones? Desde sus inicios, el índice Dow Jones ha estado formado por las empresas más importantes de la economía de Estados Unidos. En su primera etapa, este índice estuvo compuesto por tan solo doce compañías, las cuales guardaban una estrecha relación con la industria de las materias primas, que por aquel entonces tenía una enorme influencia en la economía estadounidense. Así, las primeras empresas en formar parte del Promedio Industrial Dow Jones fueron: American Cotton Oil.

American Sugar.

American Tobacco.

Chicago Gas.

Distilling & Cattle Feeding.

General Electric.

Laclede Gas.

National Lead.

North American.

Tennessee Coal Iron and RR.

U.S. Leather.

United States Rubber. Tras esta primera etapa, el índice vivió uno de sus grandes cambios en 1928, cuando se expandió para cubrir a un total de 30 empresas, una cifra que aún mantiene hoy en día. Fruto de esta expansión, el Dow Jones quedó compuesto de la siguiente forma: Allied Chemical

American Can

American Smelting

American Sugar

American Tobacco

Atlantic Refining

Bethlehem Steel

Chrysler

General Electric

General Motors Corporation

General Railway Signal

Goodrich

International Harvester

International Nickel

Mack Truck

Nash Motors

North American

Paramount Publix

Postum Incorporated

Radio Corporation

Sears Roebuck & Company

Standard Oil (N.J.)

Texas Company

Texas Gulf Sulphur

Union Carbide

U.S. Steel

Victor Talking Machine

Westinghouse Electric

Woolworth

Wright Aeronautical Con el paso de los años, el Dow Jones siguió haciendo cambios en su composición, a fin de seguir ofreciendo una panorámica apropiada de la realidad del mercado estadounidense. Los avances tecnológicos que transformaron la economía y el mercado a escala mundial pudieron verse reflejados en este índice, donde las antiguas empresas empezaron a desaparecer en pos de otras compañías adscritas a estas nuevas industrias. Así, hoy en día las empresas que cotizan en el Promedio Industrial Dow Jones son: 3M

American Express

Amgen

Apple

Boeing

Caterpillar

Chevron

Cisco Systems

The Coca-Cola Company

Dow

Goldman Sachs

Home Depot

Honeywell INTL

IBM

Intel

Johnson&Johnson

JPMorgan Chase

Mcdonald’s

Merck

Microsoft

Nike

Procter&Gamble

Salesforce

Travelers COS

UnitedHealth Gro

Verizon

Visa

Walgreens Boots

Walmart

Walt Disney ¿Cuándo entrará Nvidia en el Dow Jones? Dada la relevancia que cobran las nuevas tendencias en nuestro día a día, la gran pregunta que se hace el mercado ante la composición actual del índice Dow Jones es cuándo será el momento de incluir a Nvidia (NVDA.US). La entrada de la compañía en el Dow permitiría al índice replicar de una manera más real el crecimiento y la importancia de la tecnología, y más concretamente de los semiconductores, en la economía estadounidense. La inclusión o exclusión de las acciones está sujeta a una serie de criterios, algunos de ellos numéricos y otros subjetivos. Como ya hemos explicado previamente, este índice se pondera por precio, por lo que las empresas que cotizan a precios más altos podrían tener gran influencia en el comportamiento del selectivo. Hasta hace unas semanas, Nvidia cotizaba por encima de 1.100 dólares por acción, pero después de haber realizado el split de acciones, su precio actual ya podría encajar en los niveles actuales promedio del índice. Actualmente, los valores más influyentes del Dow Jones son UnitedHealth, Goldman Sachs Group y Microsoft, que superan los 400 dólares por acción. Quizás el comité que decide las incorporaciones esté esperando a que su precio se estabilice después de las históricas subidas de los últimos años. Horario del índice Dow Jones El índice Dow Jones sigue el horario habitual del mercado de valores de Estados Unidos, por lo que abre de lunes a viernes desde las 9:30 a las 16:00 horas (hora este americana) y permanece cerrado los fines de semana. Además de estas fechas, los inversores que quieran invertir en este índice también tendrán que tener en cuenta los festivos de Estados Unidos, en los que el mercado de valores permanecerá cerrado. Estos festivos son: Año Nuevo

Día de Martin Luther King

Día de la Presidencia

Viernes Santo

Día de los Caídos

Día Nacional de la Liberación

Día de la Independencia

Día del Trabajo

Día de Acción de Gracias

Navidad ¿Cómo invertir en el índice Dow Jones? El Promedio Industrial Dow Jones es uno de los índices bursátiles más populares entre los inversores, pero no está exento de riesgos. Al igual que ocurre con otros índices como el S&P 500 y el Nasdaq 100, este índice presenta cierta volatilidad, y puede verse afectado por los movimientos de la economía tanto a nivel nacional como internacional. Los cambios de los tipos de interés, la política monetaria de la FED (Reserva Federal) y los distintos datos económicos, como el IPC o las tasas de desempleo, pueden afectar al rendimiento del índice, por lo que es importante que, antes de invertir en el Dow Jones, los inversores tengan claros cuáles son sus objetivos y su nivel de tolerancia al riesgo. Además, y de cara a disminuir los riesgos, es recomendable que apuesten por carteras de inversión diversificadas, de tal forma que no dependan de forma exclusiva del rendimiento de un solo activo o sector. De cara a invertir en el Dow Jones, los usuarios pueden recurrir a una variedad de instrumentos, siendo los dos más destacados las acciones y ETF. Acciones : los inversores pueden invertir en el Dow Jones comprando acciones de las empresas que conforman el índice, como Apple, Boeing, Coca-Cola o Microsoft.

: los inversores pueden invertir en el Dow Jones comprando acciones de las empresas que conforman el índice, como Apple, Boeing, Coca-Cola o Microsoft. ETF: los inversores pueden ganar exposición total al Dow Jones invirtiendo de manera indirecta mediante la adquisición de ETF (fondos cotizados) que repliquen su comportamiento. De este modo, podrán reducir riesgos, a costa de percibir menores beneficios que con la inversión en acciones. A la hora de invertir, los inversores deberán tener en cuenta que cuando la economía estadounidense esté pasando por un buen momento, es probable que el índice tenga buenos resultados. Por el contrario, si la economía estadounidense se encuentra en crisis, el índice probablemente reflejará estos malos resultados. Invertir en el índice Dow Jones con XTB En XTB, nuestros usuarios pueden invertir en el índice Dow Jones tanto de forma directa como indirecta. Dentro de nuestra oferta de más de 3.000 acciones, contamos con títulos de las empresas que conforman este índice, como Apple (AAPL.US), Microsoft (MSFT.US), Coca-Cola (KO.US) o Boeing (BA.US). Entre nuestros 400 ETF, contamos con varios títulos que replican el comportamiento del DJIA, como el CIND.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación).

