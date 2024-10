¿Qué es y cómo invertir en el Russell 2000?

El Russell 2000 es un índice estadounidense que mide el desempeño de las 2000 empresas con menor capitalización bursátil del Russell 3000 y que sirve de indicador para valorar la situación de la economía estadounidense. En este artículo, te explicamos qué empresas lo componen y cómo invertir en este índice.

Dentro del mundo de la inversión se pueden encontrar una amplia variedad de índices bursátiles. Algunos engloban grandes empresas, como el Ibex 35, en el que se incluyen las empresas cotizadas más importantes de España, o el Dow Jones, que incluye a las 30 cotizadas más importantes de la Bolsa de Nueva York (NYSE), pero otros ponen el foco en compañías con un tamaño más reducido. Este es el caso del Russell 2000, un índice estadounidense que mide el desempeño de las 2000 empresas con menor capitalización bursátil del Russell 3000. ¿Qué es el Russell 2000? El Russell 2000 es un índice bursátil de Estados Unidos que forma parte de un índice mayor, el Russell 3000, en el que se engloban alrededor del 95% de los valores del mercado bursátil estadounidense. Creado por Frank Russell Company en 1984 y administrado actualmente por FTSE Russell, este índice se caracteriza por englobar a las 2000 empresas de menor capitalización del Russell 3000 y sirve para valorar el desempeño de las empresas de menor tamaño de Estados Unidos. Así, muchos inversores ponen el foco en este índice para valorar cuál es la situación económica del país, ya que a diferencia de lo que ocurre con las grandes empresas, que suelen tener presencia en otras geografías, estas compañías tienen una mayor dependencia a Estados Unidos. A pesar de que ambos índices coinciden en un 66% de las empresas que los conforman, el Russell 2000 representa alrededor del 8% de la capitalización del Russell 3000, dada la gran ponderación que las grandes tecnológicas tienen en este indicador. Entre los sectores que tienen presencia en este índice, algunos de los más destacados son el industrial, el sanitario, el financiero o el tecnológico. ¿Cómo funciona el Russell 2000? Al igual que ocurre con otros índices de mayor tamaño, como el Nasdaq 100 o el S&P 500, el Russell 2000 es un índice que pondera por capitalización, lo que implica que no todas las empresas que lo conforman tienen el mismo peso. Así, cuanto mayor sea la capitalización bursátil de la empresa, mayor será su ponderación e impacto dentro del índice, y viceversa. Dado que los mercados están en constante movimiento, el Russell 2000 se reequilibra cada año para reflejar los cambios que se producen en el mercado de valores de Estados Unidos. Este reequilibrio suele suceder en el mes de junio y, por norma general, suele extenderse a lo largo de varias semanas. Durante él, se eligen no solo a las empresas que entrarán o permanecerán en el índice, sino también a aquellas que lo abandonarán. De este modo, el Russell puede seguir ofreciendo a los inversores una panorámica clara del estado de las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos. ¿Cómo se decide la composición del Russell 2000? El Russell 2000 se mide por capitalización, lo que implica que no todas las empresas tienen el mismo peso. Este índice está compuesto por 2000 compañías pertenecientes a distintos sectores y se actualiza regularmente para reflejar los cambios que se producen en el mercado estadounidense. A diferencia de lo que ocurre con otros índices de mayor tamaño, como el Dow Jones o el Nasdaq 100, la composición del Russell 2000 no la establece un comité, sino que se define en función de la capitalización bursátil de las empresas pertenecientes al Russell 3000, enfocándose en las 2000 con menor tamaño. Aun así, para formar parte del Russell 2000 hay ciertos parámetros que deben cumplirse: Ubicación : la empresa debe tener su sede central en Estados Unidos.

: la empresa debe tener su sede central en Estados Unidos. Capitalización de mercado : la empresa debe formar parte de las 2000 compañías más pequeñas por capitalización bursátil del Russell 3000

: la empresa debe formar parte de las 2000 compañías más pequeñas por capitalización bursátil del Russell 3000 Liquidez : las acciones de la empresa deben ser lo suficientemente líquidas, es decir, deben tener un cierto volumen de movimiento de inversión diario.

: las acciones de la empresa deben ser lo suficientemente líquidas, es decir, deben tener un cierto volumen de movimiento de inversión diario. Acciones: la compañía debe poseer acciones ordinarias disponibles para el público en general. Además, debe tener un capital flotante de, como mínimo, un 5%. ¿Qué empresas forman parte del Russell 2000? El índice Russell 2000 es un índice diverso, compuesto por las 2000 empresas de menor capitalización bursátil del Russell 3000. Estas compañías pertenecen a los siguientes sectores: Industrial

Financiero

Sanitario

Consumo discrecional

Tecnológico

Energético

Real Estate

Materiales Básicos

Consumo esencial

Sector público

Telecomunicaciones El sector industrial, el financiero y el sanitario son los que mayor peso tienen dentro del índice. Entre las empresas que lo conforman, algunas de las más destacadas son Super Micro Computer (SMCI.US), Comfort Systems USA (FIX.US) o Abercrombie & Fitch (ANF.US). A la hora de invertir en este índice, se debe tener en cuenta que, al estar formado por empresas más pequeñas que las que conforman otros índices, estas compañías pueden tener un mejor comportamiento que las empresas de mayor tamaño cuando un gobierno decida bajar los impuestos sobre ingresos. Además, otra de las características típicas de estas compañías es su deuda. Normalmente se estima que las empresas pequeñas tengan un mayor nivel de apalancamiento y que su deuda a tipo variable sea muy superior que el de las grandes empresas, que tienen un mayor porcentaje de su deuda a tipo fijo. Esto se ve asiduamente cuando los bancos centrales deciden hacer algún cambio en su política monetaria. Si los bancos centrales, o la FED, en este caso concreto, deciden recortar los tipos, el interés de la deuda bajaría, y por tanto las compañías con menor capitalización tendrán, por norma general, un mejor comportamiento que las grandes empresas. ¿Cuál es el horario para invertir en el Russell 2000? Al igual que ocurre con la mayoría de índices de Estados Unidos, el Russell 2000 abre de lunes a viernes, desde las 9:30 a las 16:00 horas (hora americana). A la hora de invertir en este índice, no obstante, los inversores deberán tener en cuenta los festivos de Estados Unidos, ya que durante estas jornadas el índice no abrirá. En concreto, los días en los que el Russell 2000 no operará son: Año Nuevo

Día de Martin Luther King

Día de la Presidencia

Viernes Santo

Día de los Caídos

Día Nacional de la Liberación

Día de la Independencia

Día del Trabajo

Día de Acción de Gracias

Navidad ¿Cómo invertir en el Russell 2000? El Russell 2000 es uno de los índices que mayor interés despiertan en los inversores, pero antes de invertir en él se debe tener en cuenta que este índice no está exento de cierta volatilidad, lo que implica que puede verse afectado tanto por los movimientos del mercado como de las empresas que lo conforman. Por ello, es importante que antes de acometer cualquier tipo de operación se tengan claros cuáles son los objetivos a los que se aspiran y cuál es la tolerancia al riesgo que se está dispuesto a asumir. A la hora de invertir en el Russell 2000 se pueden recurrir a varias opciones, de entre las que destacan dos tipos de instrumentos: las acciones y los ETF. Acciones : una forma de invertir en el Russell 2000 es invirtiendo directamente en acciones de las empresas que forman parte de este índice , como Microstrategy, Carvana o GEO group.

: una forma de invertir en el Russell 2000 es , como Microstrategy, Carvana o GEO group. ETF: una forma de ganar exposición a la totalidad del Russell 2000 es invirtiendo en ETFs que repliquen el comportamiento de este índice. De este modo, los inversores podrán invertir de manera indirecta, reduciendo tanto el riesgo como, por otro lado, los posibles beneficios. Invertir en el Russell 2000 con XTB En XTB disponemos de varios instrumentos con los que podrás invertir en el Russell 2000, tanto de forma directa como indirecta. Dentro de nuestra oferta de más de 3.000 acciones, contamos con títulos de las empresas que conforman este índice, como Microstrategy (MSTR.US), Carvana (CVNA.US), o Geo (GEO.US). Entre nuestros 400 ETF, contamos con varios títulos que replican el comportamiento de este índice, como el SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS (R2US.UK), o el SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS (ZPRR.DE). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación).

