La primera sesión bursátil de la nueva semana comienza con una nueva ola de subidas de las materias primas (metales preciosos) y el petróleo, así como un repunte cada vez más pronunciado del dólar estadounidense. Al mismo tiempo, el yen japonés y las criptomonedas pierden terreno. Durante la sesión de hoy, la atención de los inversores se centrará principalmente en los numerosos discursos de los banqueros de la Reserva Federal, quienes comentarán sobre su enfoque de la política monetaria tras el reciente recorte de los tipos de interés.
Calendario macroeconómico detallado del día:
14:30, Canadá - Datos de inflación de agosto:
- IPPI: pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,7 % intermensual;
- IPPI: anterior: 2,6 % interanual;
14:30, Canadá - RMPI de agosto:
- pronóstico: 1,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual;
- anterior: 0,8 % interanual;
14:45, Alemania - Intervención de German Buba Mauderer
15:45, Reino Unido - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra
15:45, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro de la FED
15:45, Zona Euro - Intervención de Lane, del BCE
18:00, Alemania - Intervención de Nagel, presidente del Bundesbank
19:15, Canadá - Intervención de Rogers, vicegobernador principal del Banco de Inglaterra
20:00, Reino Unido - Intervención de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra
21:45, Canadá - El vicegobernador Kozicki de BoC habla
