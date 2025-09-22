Leer más

La primera sesión bursátil de la nueva semana comienza con una nueva ola de subidas de las materias primas (metales preciosos) y el petróleo, así como un repunte cada vez más pronunciado del dólar estadounidense. Al mismo tiempo, el yen japonés y las criptomonedas pierden terreno. Durante la sesión de hoy, la atención de los inversores se centrará principalmente en los numerosos discursos de los banqueros de la Reserva Federal, quienes comentarán sobre su enfoque de la política monetaria tras el reciente recorte de los tipos de interés.

 

Calendario macroeconómico detallado del día:

14:30, Canadá - Datos de inflación de agosto:

  • IPPI: pronóstico: 0,2 % intermensual; anterior: 0,7 % intermensual;
  • IPPI: anterior: 2,6 % interanual;

14:30, Canadá - RMPI de agosto:

  • pronóstico: 1,2 % intermensual; anterior: 0,3 % intermensual;

14:30, Canadá - RMPI de agosto:

  • anterior: 0,8 % interanual;

14:45, Alemania - Intervención de German Buba Mauderer

15:45, Reino Unido - Intervención de Pill, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra

15:45, Estados Unidos - Intervención de Williams, miembro de la FED

15:45, Zona Euro - Intervención de Lane, del BCE

18:00, Alemania - Intervención de Nagel, presidente del Bundesbank

19:15, Canadá - Intervención de Rogers, vicegobernador principal del Banco de Inglaterra

20:00, Reino Unido - Intervención de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra

21:45, Canadá - El vicegobernador Kozicki de BoC habla

Las expectativas empresariales caen inesperadamente en Alemania

A las 10:00 AM de este miércoles, el Instituto Ifo de Alemania publicó sus indicadores clave sobre el clima empresarial del país para...

 8:31

Informe Ifo alemán y ventas de viviendas en EE. UU

Tras un inicio de semana dominado por los discursos de los miembros de la Fed y los informes del PMI, un miércoles con pocos datos podría...

 8:26

El catalizador de la ola de ventas en EE. UU. fue el discurso de Jerome Powell

​​​​​​Wall Street cerró la sesión del martes con la primera caída significativa del mes. El catalizador de la ola de ventas en EE....
