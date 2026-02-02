Los mercados comienzan la semana bursátil con importantes retrocesos. Las caídas se extienden de forma generalizada en el oro, plata, gas natural y barril de petróleo. Las bolsas también se ven afectadas por las bajadas.

En las próximas horas, la atención se centrará, entre otros, en los datos de ventas minoristas alemanas de diciembre, las lecturas finales del PMI global de la industria de enero, el PMI manufacturero ISM de Estados Unidos, los discursos de representantes de los bancos centrales —Breeden del Banco de Inglaterra y Bostic de la Reserva Federal—, así como el anuncio del plan de refinanciación de la deuda estadounidense y los resultados de Palantir y NXP Semiconductors.

Calendario económico del día

Calendario de resultados corporativos

