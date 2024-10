Calendario económico: Producción industrial en la eurozona

La sesión de hoy estará influida por una serie de datos económicos. Los inversores seguirán de cerca los datos de inflación de Francia, las cifras de producción industrial de la eurozona y el informe de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. La decisión sobre los tipos de interés rusos también está en la agenda, con el tipo actual en el 18,00%. Calendario macroeconómico detallado 08:45 - Francia - Datos de inflación para agosto: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil IPCA francés interanual final: 2,2% (previsión) frente a 2,7% (anterior) IPC francés intermensual NSA: 0,6% frente a 0,2% (anterior) IPC francés interanual NSA: 1,9% frente a 2,3% (anterior) 11:00 - Eurozona - Producción industrial para julio: Previsión: -2,3% interanual. Anterior: -3,9%. Previsión interanual: -0,3% intermensual. Anterior: -0,1%. 12:00 - Eurozona - Reuniones del Eurogrupo 13:00 - China - Datos económicos para agosto: Crecimiento de préstamos pendientes: Previsión 8,6% interanual. Anterior 8,7 % interanual M2. Stock de dinero: pronóstico 6,2 % interanual. Anterior 6,3%. Nuevos préstamos: pronóstico 810.000 millones. Anterior 260.000 millones. Financiación social total: pronóstico 2.950.000 millones. Anterior 770.000 millones. 14:30 - EE. UU. y Canadá, datos económicos: Índice de precios de exportación intermensual de EE. UU.: pronóstico -0,2 %. Anterior 0,7%. Índice de precios de importación intermensual de EE. UU.: pronóstico -0,2 %. Anterior 0,1%. Ventas mayoristas canadienses intermensual: pronóstico -1,1 %. Anterior -0,6%. Tasa de utilización de la capacidad canadiense (T2): pronóstico 78,8 %; Anterior 78,5%. 16:00 - EE. UU. - Universidad de Michigan Confianza del consumidor (preliminar): Confianza del consumidor: pronóstico 68,5. Anterior 67,9. Condiciones actuales: pronóstico 61,6. Anterior 61,3. Expectativas: pronóstico 72,2. Anterior 72,1. Expectativas de inflación a 1 año: pronóstico 2,8%. Anterior 2,8%. Expectativas de inflación a 5 años: pronóstico 3,0%. Anterior 3,0%. 20:00 - EE. UU. - Recuento de plataformas petrolíferas de Baker Hughes

